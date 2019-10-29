HDP Eş Genel Başkanları: Demokratik Cumhuriyet'i var etmek hepimizin görevidir

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Partinin resmi internet sitesinde yayınlanan mesajda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru giderken demokratik Cumhuriyet'i var etmek hepimizin görevidir" ifadesi de yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada Türkiye'nin, geride bıraktığı 96 yılın bakiyesi olarak bugün çok ciddi yapısal krizlerle karşı karşıya olduğu görüşü dile getirildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

'Krizin yükünün emekçilere ve yoksullara havale edilmeye çalışılması yapısal krizlerin mevcut görünümleridir'

"Türkiye, geride bıraktığı 96 yılın bakiyesi olarak bugün çok ciddi yapısal krizlerle karşı karşıyadır. 1920 Meclisinin çoğulcu karakterinden ve 1921 Anayasasının demokratik ruhundan koparak İttihatçı aklın tekçi yönetim anlayışlarına sıkışmanın sonuçları bugün geçmişten çok daha toplumsal, siyasi ve iktisadi sorunların kaynağını oluşturmaktadır.

Demokratik siyasetin apoletli ya da apoletsiz şekilde vesayet altında tutulması, toplumsal kimliklerin hak arayışlarına karşı ceberut devlet aklının her daim devrede olması ve iktisadi krizin yükünün emekçilere ve yoksullara havale edilmeye çalışılması yapısal krizlerin mevcut görünümleridir.

Ulusal ve inanç kimliklerinin hak taleplerini ret ve inkar eden, kadın özgürlük mücadelesini geriye itmek isteyen, ekolojik yıkımı hızlandıran politikaları devreye koyan mevcut iktidar anlayışı, Türkiye halklarına, Demokratik Cumhuriyete her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kanıtlarcasına işlemektedir. Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümünde Cizre’ye kayyım atanması, şimdiye kadar 4 milyona yakın insanın iradesinin yok sayılarak 19 belediyenin gasp edilmesi, cumhuriyeti demokratikleştirmenin zaruretini ortaya koymaktadır.

Cumhuriyetin 96. yılında “Demokratik Cumhuriyet” çağrımızı yineliyoruz



Eş Genel Başkanlarım Pervin #Buldan ve Sezai #Temelli'nin açıklaması:https://t.co/uDpBAMD1M8 — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 29, 2019

​Her ne kadar bugünün iktidar sahipleri konumlarını kaybetmemek için zehirli dillerinde ve savaş politikalarında ısrar etseler de, Türkiye halklarının daha fazla düşmana, ötekiye ve yersiz tehdit algılarına değil; daha fazla dosta, birlikte yaşam iradesine, demokrasi, barış ve adalete ihtiyacı var.

96 yılını geride bırakan Cumhuriyet gerçekliğine karşı geçmişiyle yüzleşmiş, toplumsal barışını tesis etmiş ve tekçilik yerine çoklukları esas alan Demokratik Cumhuriyet seçeneği kaçınılmaz bir tercih olarak önümüzde durmaktadır.

'Cumhuriyeti demokratikleştirmek için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizi tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz'

Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru giderken Demokratik Cumhuriyeti var etmek hepimizin görevidir. HDP olarak Demokratik Anayasa, özgür yurttaş ve evrensel hukuk temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirmek için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizi tüm Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."