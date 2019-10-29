Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Mehmetçik Vakfı'na yaptığım bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum

Oyuncu Hasan Kaçan, komedyen Cem Yılmaz'ın "Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağım" şeklindeki açıklamasına gönderme yaptı ve eleştirilerde bulundu.

Oyuncu Hasan Kaçan, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu ve herhangi bir isim anmadan bazı eleştiriler yöneltti.

Kaçan'ın "Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösterimin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Mehmetçik Vakfı'na bağışladığım bağışın Mehmetçik Vakfı'na hayırlı olmasını diliyor, Mehmetçik Vakfı'na yaptığım bu bağışı daha önce yaptığım bağışlar gibi gözünüze sokmayı bir borç biliyorum" şeklindeki ifadesi, akıllara komedyen Cem Yılmaz'ın açıklamasını getirdi.

Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösterimin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Mehmetçik Vakfına bağışladığım bağışın Mehmetçik Vakfına hayırlı olmasını diliyor, Mehmetçik Vakfına yaptığım bu bağışı daha önce yaptığım bağışlar gibi gözünüze sokmayı bir borç biliyorum. — Hasan Kaçan⚡ (@hetenketenabi) October 29, 2019

​Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna Mehmetçik Vakfı yararına yapacağı gösteri nedeniyle katılamayacağını duyurmuştu:

"29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."

29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için tesekkür eder,yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacagım gösteri nedeniyle katılamayacagımı bildiririm. Cok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun. pic.twitter.com/AA1qyy5RRu — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 28, 2019

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