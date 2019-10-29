Kremlin: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi

Sputnik muhabiri, basın toplantısı sırasında Kremlin Sözcüsü'a Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda'den resmi doğrulama gelip gelmediğini sordu.

Peskov, "Hayır, elimizde doğrulama yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

"Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.