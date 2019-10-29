Kayıt
19:23 29 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

     Akar: TSK envanterinde kimyasal silah yok

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Öte yandan, 'TSK terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor' şeklinde yayılmak istenen yalan da var ortada. Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96’ıncı yıl dönümünde önemli bir heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş dünyası, işçi ve memur temsilcilerine Barış Pınarı Harekatı'na gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

    Hassas bir dönemden geçildiğini belirten Akar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Akar, Türkiye'nin yaptığı harekatların dünyanın her yerinde savunulabilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın, halkımızın güvenliği, ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum içindeler. Bu terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik. Aynı zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık" ifadelerini kullandı.

    'Biz 82 milyonuz, kardeşiz, et ve tırnak gibiyiz'

    © AA /
    Dışişleri Bakanlığından 'kimyasal silah' iddialarına yalanlama
    Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütüne karşı açıklamalarının batı basını tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını ‘Kürtlere karşı operasyon yapılıyor’ gibi gösterilmek istendiğini aktararak, "Böyle bir şey yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi değerlerimiz var. Kimseye 'sen öylesin', 'sen böylesin' diye bir şeyimiz yok. Biz 82 milyon bir milletiz, Türk milletiyiz. Bunun içinde herkes olabilir. Dini kökeni, etnik kökeni, mezhebi farklı olabilir. Biz bunların hepsini kucaklıyoruz. Siyasi görüşü, mezhebi, yaşam şekli farklı olabilir ama kökümüz aynı, gövdemiz aynı. Biz 82 milyonuz, kardeşiz, et ve tırnak gibiyiz. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla ve kat'a söz konusu olamaz ama dış basın bunu bilinçli olarak çarpıtıyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim bir hedefimiz olamaz" diye konuştu.

    'TSK envanterinde kimyasal silah yok'

    Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ortaya atılan ‘etnik temizlik’ söylemlerini hatırlatan Akar, "Bizim askerimizin karşıdan ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi mümkün değil. Masum insanlara ateş edilmesi asla söz konusu değildir. Bir de ‘kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Öte yandan, ‘TSK terör örgütü DEAŞ ile savaşmıyor’ şeklinde yayılmak istenen yalan da var ortada. Bu yalanın da alçaklığın da dibidir. TSK olarak DEAŞ'a karşı göğüs göğse savaşan tek orduyuz. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde 700 DEAŞ'lıyı da Musul'un kenarında etkisiz hale getirdik. Kim yaptı bunları? Cevap yok. Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil. Çünkü biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyeti temsil edemez.  Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken neyse herkesten daha çok yaptık, yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini, irili ufaklı 500 yerleşim yerinin teröristlerden temizlendiğini belirtti.

    Akar, "Şu anda buralardaki el yapımı patlayıcılar temizleniyor, ekmek dağıtılıyor, seyyar sağlık hizmetleri başladı, insanlar iş yerlerini açmaya başladı. Güvenlik, rahat huzur için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Batı basınında yer alan ‘insani kriz’ ifadeleri de gerçeği yansıtmamakta. Orada güvenlik sağlandı, sağlık, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlar veriliyor, AFAD, Kızılay gidiyor, ulaşım açık. İnsani kriz nerede? Olmayan bir şeyi suni bir şekilde gündeme getirip insanların kafasını karıştırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

    'Bu bir alçaklık'

    © AA /
    Akar: Terör koridoruna izin yok, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam
    Akar, sadece masum insanlara karşı değil çevreye, tarihi, dini yapılara karşı da gerek harekatın planlamasında gerekse icrasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini ifade ederek, "Bu hainler bir haftada bizim il, ilçe ve köylerimize bin havan, roket attılar. 9 aylık bebek, 20 kişi hayatını kaybetti, 187 yaralımız var, bu bir alçaklık" dedi.

    Akar, batı ülkelerinden bu yaşananlarla ilgili bir yorum gelmediğine de dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu savunma sanayiinde yerlilik ve millilik konusunda gelinen noktanın önemli olduğunu ifade eden Akar, bunun daha da yukarı seviyelere çıkarılmasının önemini işaret etti.

    '190 ülkedeki muhataplarımıza 4 dilde mektup yazdık'

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Barış Pınarı Harekatının arkasında olduklarını ve desteklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, harekata verdikleri destekle ilgili Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı olarak yaptıkları açıklamayı hatırlattı. Harekatın başlamasının ardından yurt dışında Türkiye aleyhine başlatılmak istenen kampanyaya karşı 190 ülkedeki muhataplarına 4 dilde mektup yazdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, yaptıkları diğer çalışmalar ve ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları, Pençe operasyonları sonrasında ise Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin kararlı ve dirayetli komutanızda ordumuzun terör örgütlerine karşı gösterdiği cansiperane mücadele milletimize moral ve umut vermektedir" dedi.

    Hisarcıklıoğlu, harekatın başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney sınırlarının güven altına alınacağını vurgulayarak, "Böylece sınır ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların gelişmesine de fırsat verilmeyecek. Buradaki bütün meslek örgütleri olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşlarımla her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Dualarımız ve tüm kalbimizle devletimizin ve tüm askerlerimizin yanındayız. Şuna inanıyoruz ki bizler el birliği ile bu mücadeleden zaferle çıkılacak" diye konuştu.

    Fahrettin Altun
    © AA / Kriter Dergisi
    Altun: Süre doldu, çekilip çekilmediklerini ortak devriyede göreceğiz
    Heyetten harekata destek mesajı

    Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komite Kanadı ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri de başarıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı ülkenin onuru olarak nitelendirdi. Şehitlere rahmet gazilere şifa dileyen üyeler, harekatla terör devleti kurulma hayalinin tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi. Harekatta yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılmasından da duydukları memnuniyeti dile getiren üyeler, verdikleri desteği "Gururumuz olan ordumuzun böyle bir mücadelede yanız kalması düşünülemezdi" ifadeleriyle paylaştı. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı toplantının sonunda Hisarcıklıoğlu, yaptıkları açıklamalardan oluşan dosyayı da Bakan Akar'a takdim etti.

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, DEAŞ, kimyasal silahlar, TSK, Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Safran tarlalarına akın eden ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirirken, fotoğrafçılar da bazı materyaller kullanarak fotoğraf çekimi yapıyor.
    Doğal fotoğraf platosu: Safran tarlaları
    Karikatür
    AB, İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul etti
    İnfografik
    Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet