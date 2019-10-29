Erdoğan: Rusya, terör örgütlerinin çıkarıldığı bilgisini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Rusya'nın terör örgütlerinin çıkarıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen törende Cumhuriyet'in ilanının 96. yıldönümünü kutladıktan sonra terörle mücadele ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Türkiye haricinde Suriye'de insan haklarını mesele edindiklerini söyleyen ülkelerin 'yalan söylediğini' belirten Erdoğan, "Öncelikli amaçlarının petrol olduğu 2 hafta içinde açığa çıkmıştır" dedi.

Erdoğan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 22 Ekim'de Soçi'de imzaladıkları mutabakat muhtırası uyarınca Kürt güçlerine Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün 18.00'de dolmasıyla ilgili de "Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamiyle çıkarıldığı bilgisini yetkili mecilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

​Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.

- Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından ölen ve yaralanan vatandaşlarımızla ilgili üzüntü beyan etmemiştir.

- Teröristler bu ülkelerin emniyet güçleri koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi.

- Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.

- Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa açık söylüyorum yalan söylüyor, öncelikli amaçlarının petrol olduğu 2 hafta içinde açığa çıkmıştır

- Biz Müslüman ve Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz, gerekirse bedel ödeyeceğiz. Ama asla çocuklarımızı, ecdadımızı mahcup edecek bir yanlışa düşmeyeceğiz. Bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “İnsan olmanın, Müslüman ve Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Gerekirse bedel ödeyeceğiz.



Ama asla çocuklarımızı mahcup edecek, onların yüzlerini kızartacak, ecdatlarından utanmalarına yol açacak bir yanlışa düşmeyeceğiz.” — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 29, 2019

​- Biz asla onlar gibi olmayacağız, kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıllık kesintisiz bir devlet geleneğine sahip olmayı başardık. Biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyoruz, illüzyon yapmıyoruz. Önce hep insan dedik. Çünkü biz buyuz.

- Milletimiz bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir. Malazgirt’ten İstiklal Harbine uzanan ve günümüze kadar gelen kadim tarihî yürüyüşümüzde bu gerçek hiçbir zaman değişmemiştir.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Milletimiz bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir.



Malazgirt’ten İstiklal Harbine uzanan ve günümüze kadar gelen kadim tarihî yürüyüşümüzde bu gerçek hiçbir zaman değişmemiştir.” — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 29, 2019

​- Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin bu dirayetli duruşu sayesindedir, Barış Pınarı bu mücadelenin birer parçasıdır.

- Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.

- Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya hep birlikte Türkiye olmaya devam ettikçe bizi hiçbir engel durduramaz.

- Bu kadim devlet maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkanı da sağlamış olacağız.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Bu kadim devlet maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır.



Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkanı da sağlamış olacağız.” — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 29, 2019

​- Gelin Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur.

- Biz gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içindeyiz. Bunun için de gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklere değil, sadece insanların gönüllerine yöneliyor.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Biz gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içindeyiz.



Bunun için de gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklere değil, sadece insanların gönüllerine yöneliyor.” — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 29, 2019

​- Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını 29 Ekim'e getirerek bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık.

-Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için Mimar Sinan Operası hazırlattırıyoruz.

- (Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok. İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olarak kalmayı başardık, sömürgemiz olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda.

- Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamiyle çıkarıldığı bilgisini yetkili mecilerimize vermiş bulunuyor. Görüşmelerimiz yarın aynı şekilde devam edecek.

- Ama burda bir şeyi ifade etmem geçemem. Bizim şehitlerimiz var. 30'a yakın şehitlerimiz var.

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4 canlı bağlantı

Erdoğan ayrıca konuşması sırasındaTCG Gökçeada Fırkateyni, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Resulayn'da ve Tel Abyad'da görev yapan askerler ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan buradaki görevlilerin de Cumhuriyet Bayramını kutladı.

© AA / Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde canlı bağlantı