MSB: Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir".
Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019
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