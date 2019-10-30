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    Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için İzmir'de 24 saat süreyle asker selamı vererek bu alanda rekor kırdı.

    İzmirli 'canlı heykel'den 24 saatlik rekor

    © AA /
    Türkiye
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    Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden askerler için İzmir'de 24 saat süreyle "asker selamı" vererek bu alanda rekor kırdı.

    © DHA /
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    Asker kamuflajı ve Türk bayrağıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün saat 19.00'dan bu yana adeta bir heykel gibi duran Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçısı 26 yaşındaki İşçi, 24 saatlik süreyle "asker selamı" vererek canlı performans sergiledi. 15 saat olan bir önceki canlı performans dünya rekorunun üzerine 9 saat daha ilave eden İşçi, bu alanda rekor kırmış oldu. 

    İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği performansta genç-yaşlı yüzlerce kişi Yunus İşçi'yle fotoğraf çektirdi.

    Performansını sonlandıran İşçi, yaptığı açıklamada, "Performansım Cumhuriyet ve şehitlerimiz içindi. Umarım amacına ulaşmıştır. İzmir halkı her zaman yanımda oldu ve sokak sanatçılarına her zaman destek çıktı. İzmir halkına teşekkür ediyorum. Zorlandığımı düşünemeyeceğim. Burası gece çok soğuk oldu ama Sarıkamış'taki şehitlerimizi hatırladım. Karnım acıktığında Çanakkale'deki yedikleri öğünü hatırladım. Sadece hoşaf ve suyla savaştıklarını hatırladım. Benim için zor bir performanstı, çok duygu yaşadım" ifadelerini kullandı. 

    Guinness Rekorlar Kitabı'na girmenin kendisi için önemli olmadığını söyleyen İşçi, kendisini İzmir ve Türkiye'nin ilgilendirdiğini belirtti.

    Sanat atölyesinin ortağı ve İşçi'nin 24 saat boyunca yanında bulunan Ahmet Küçükdoğan da "Performansı süresince sadece 2 kere ara verdi. Su içmedi bile sadece ağzını çalkaladı. Ara vermeden devamlı dimdik ayakta durdu" şeklinde konuştu.

    Daha sonra sağlık kontrolleri için ambulansa giden İşçi, ardından konser için kurulan platforma çıkarak İzmirlilere teşekkür etti.

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    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, 29 Ekim 1923, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir
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