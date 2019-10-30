Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ambulans çalındı

Saat 01.30 sıralarında Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hastaneye ait olan ambulans çalındı.
Ambulansın çalındığını fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
İhbarı alan polis ekipleri, hemen hastaneye geldi. Ambulansın plakasını alan polis ekipleri, kısa süre içinde çalışmaya başladı.
Çalınan ambulansı bulmak için İstanbul’un genelinde çalışma başlatıldı.
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