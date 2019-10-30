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09:11 30 Ekim 2019
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    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan

    Cem Küçük: Rabia Naz net bir şekilde öldürüldü, arabayla çarpanlar panikle kızımızı alıp evinin önüne koydular

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye yazarı Cem Küçük, şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile ilgili bugünkü yazısında "Ben kendi görüşümü söyleyeyim; Rabia Naz net bir şekilde öldürüldü. Ona araba çarptı, arabayla çarpanlar panikle kızımızı alıp evinin önüne koydular. Çarpan arabanın daha sonra içi yıkandı, temizlendi" dedi.

    © AA /
    Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek
    Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 'net bir şekilde öldürüldüğünü' düşündüğünü söyledi. 

    'Rabia Naz Cinayeti' başlıklı yazısında Küçük, davaya bakan savcıyla ilgili olarak ise "Savcı, şüpheli kişilerin HTS kayıtlarına bakmadı, ifadelerini almadı. Olayı detaylı bilen iki polisin görev yerleri niçin değişti, bunu sorgulamadı. İlçedeki insanları dinlese sonuca rahat ulaşırdı ama yapmadı. Yetmedi, sanki millî güvenlikle ilgiliymiş gibi bir de saçma bir yayın yasağı getirdi" ifadelerini kullandı. 

    "Eynesil’de yaşayan herkes Rabia Naz’ın öldürüldüğünü biliyor" diyen Küçük'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "10 yaşındaki Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı olarak bulundu. Görele Devlet Hastanesi’ne yaralı olarak götürülen Rabia kızımız maalesef hayatını kaybetti. 

    Baba Şaban Vatan kızının ölümüyle ilk bir ay kendine gelemedi. Sonra kızının ölümünü araştırmaya başladı. Araştırdıkça işin rengi değişti ve ortaya Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı Pazartesi’si gibi bir olay çıktı. Şaban Bey olayı benim de içinde olduğum gazetecilere aktardı. 

    İlk defa geçen yıl ekim ayında Medya Kritik’te Fuat Uğur’la beraber gündeme getirdik. Tabii Türkiye’de olay oldu. O gün bugündür bu olay hâlâ aydınlatılamadı. Sır perdesi aralanamadı. 

    Ben kendi görüşümü söyleyeyim: Rabia Naz net bir şekilde öldürüldü. Ona araba çarptı, arabayla çarpanlar panikle kızımızı alıp evinin önüne koydular. Çarpan arabanın daha sonra içi yıkandı, temizlendi. 

    Olayı araştıran savcı şüpheli kişilerin HTS kayıtlarına bakmadı, ifadelerini almadı. Olayı detaylı bilen iki polisin görev yerleri niçin değişti, bunu sorgulamadı. İlçedeki insanları dinlese sonuca rahat ulaşırdı ama yapmadı. Yetmedi, sanki millî güvenlikle ilgiliymiş gibi bir de saçma bir yayın yasağı getirdi. 

    Rabia Naz cinayetini işleyenler bir de intihar etti süsünü eklediler. 10 yaşındaki bir kızın niçin intihar ettiğine dair tek bir somut delil ortaya koyamadılar. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştı. Peki intihar ettiyse evinin önüne nasıl geldi? Düştüğü yerde neden tek bir iz yok? Düşse 10 yaşındaki kızın vücudu paramparça olurdu. 

    © AA /
    TBMM, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıracak
    Eynesil’de yaşayan herkes Rabia Naz’ın öldürüldüğünü biliyor. Baba Şaban Vatan olayı sorgulamaya devam ediyor. Şimdi Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı ve perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. Komisyon ayrıca yeni bir karar alarak il dışına çıkma kararı da aldı ve ilk gezisini Rabia Naz Vatan’ın hayatını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesine yapacak. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan olmak üzere avukatlar ve olayla ilgili herkesle konuşacaklar."

    Etiketler:
    TBMM, Cinayet, yazı, Türkiye gazetesi, Cem Küçük, Şaban Vatan, Rabia Naz Vatan
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