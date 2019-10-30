Star yazarı: 15 Temmuz'da hükümet yıkılacak diye tencere tava çalanların tamamı Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Star yazarı Ersoy Dede, 15 Temmuz darbe girişiminde 'hükümet yıkılacak diye tencere tava çalanların' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını iddia etti. Dede, "Cehalet işte tam da böyle bir şey" ifadesini kullandı.

Star gazetesi yazarı, '15 Temmuz’u alkışlayanlarıncoşkusu' başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

"Dün Cumhuriyet bayramıydı... Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümüydü... Ve 15 Temmuz’da hükümet yıkılacak diye tencere tava çalanların tamamı büyük bir coşkuyla kutladı cumhuriyet bayramını… Cehalet işte tam da böyle bir şey… Ya sahiden 15 Temmuz gecesi yıkılacak olanın Erdoğan iktidarı olduğunu zannediyorlardı... Ya da Cumhuriyet hakkında zerre fikir sahibi değiller... Erdoğan düşmanlığı öylesine kör etmiş ki gözlerini bu uğurda Cumhuriyeti feda etmeye hazırlar. Bunlara güvenip çıkılır mı yola arkadaş?"