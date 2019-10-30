Selvi: AK Parti MKYK'da sunulan ankete göre, HDP'lilerin yüzde 30'u harekatı destekledi

gazetesi yazarı, bugünkü yazısında "Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye’nin hamlesi, İskender’in kılıcı gibi oldu” dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "Bir kılıç darbesiyle birçok düğüm çözüldü” diyen Abdulkadir Selvi, "Ancak burası Ortadoğu, bu coğrafyada bir düğüm çözülmeden yeni bir düğüm atılır" ifadesini kullandı.

Selvi, Ankara’nın IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürülmesini çok fazla gündemde tutmadığını söyledi. Selvi, AKP MKYK toplantısında sunulan bir ankette HDP’lilerin yüzde 30’un harekâtı desteklediğini iddia etti.

'Seçmenin harekata desteği yüzde 90'ın üzerinde'

Selvi ayrıca, harekata verilen desteğin toplamda yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyledi:

"Barış Pınarı harekâtına ilişkin bir anket sonucu paylaşılıyor. AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçmeninin Barış Pınarı harekâtına desteğinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtiliyor. 'CHP’lilerin yüzde 68'i, HDP'lilerin dahi yüzde 30'u harekâtı destekliyor' deniliyor. Barış Pınarı harekâtının sadece askeri boyutu değerlendirilmiyor. Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor. Ama yapılmıyor. Sanıyorum o tartışma 6 Aralık tarihli MKYK’da yapılacak."