Türkiye 'en iyi emeklilik' sıralamasında sondan üçüncü

Türkiye, 37 ülkeyi kapsayan ‘en iyi emeklilik' araştırmasında en kötü notu alan 3. ülke oldu. Türkiye aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer alabildi. Endekste ‘en iyi emeklilik' notunu ise Hollanda aldı.
Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre Avustralyalı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Melbourne Mercer'in her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Küresel Emeklilik Endeksi 2019'a bu yıl Türkiye de dahil oldu.
Ortalamanın altında
Bu yıl 11. kez yapılan araştırma yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olmak üzere üç alt endeksi kullanarak her bir emeklilik gelir sistemini 40'tan fazla göstergeyi baz alarak ölçümlüyor. Her endeks değeri sıfır ile 100 arasında bir skoru temsil ediyor.
Geçen yıl ikinci sırada yer alan Hollanda 81 puanla Danimarka'nın yerini alarak zirveye yerleşirken, Danimarka (80.3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75.3), Finlandiya (73.6) ve İsveç (72.3) takip etti.
Listenin sonunda ise 39.4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39.5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42.2 puan ile sondan üçüncü oldu. Türkiye'nin hemen üstünde Filipinler (43.7) ve Meksika (45.3) yer aldı.
Raporda, Türkiye için tavsiyelere de yer verildi. Buna göre, ‘en yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının arttırılmasının' önemine dikkat çekildi.
Sistemin ciddi zayıflıkları var
2019 Küresel Emeklilik Endeksi'nde ülkeler puanlarına göre A, B+, B, C+, C, D ve E gibi gruplara ayrıldı. E kategorisinde kimse bulunmazken, Türkiye en alttaki D sınıfında kendine yer buldu. D kategorisinin anlamı ise emeklilik sisteminde bazı tercih edilebilir özellikler bulunmasına rağmen ciddi zayıflıklar yer alması. Raporda, Türkiye'deki emeklilik sistemine yönelik değerlendirmede “iyileştirmeler yapılmadan sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli” denildi.
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