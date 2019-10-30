Türkiye 'en iyi emeklilik' sıralamasında sondan üçüncü

Türkiye, 37 ülkeyi kapsayan ‘en iyi emeklilik' araştırmasında en kötü notu alan 3. ülke oldu. Türkiye aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer alabildi. Endekste ‘en iyi emeklilik' notunu ise Hollanda aldı.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre Avustralyalı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Melbourne Mercer'in her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Küresel Emeklilik Endeksi 2019'a bu yıl Türkiye de dahil oldu.

Ortalamanın altında

Dünyanın farklı ekonomik ve kültürel altyapısına sahip ülkelerindeki emeklilik ve sosyal yardım sistemlerini karşılaştıran endeks, yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük kategorilerinde 40'ı aşkın göstergede dünya nüfusunun yüzde 67'sini temsil eden 37 ülkenin emeklilik sisteminin ölçümledi.

Bu yıl 11. kez yapılan araştırma yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük olmak üzere üç alt endeksi kullanarak her bir emeklilik gelir sistemini 40'tan fazla göstergeyi baz alarak ölçümlüyor. Her endeks değeri sıfır ile 100 arasında bir skoru temsil ediyor.

Geçen yıl ikinci sırada yer alan Hollanda 81 puanla Danimarka'nın yerini alarak zirveye yerleşirken, Danimarka (80.3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75.3), Finlandiya (73.6) ve İsveç (72.3) takip etti.

Listenin sonunda ise 39.4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39.5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42.2 puan ile sondan üçüncü oldu. Türkiye'nin hemen üstünde Filipinler (43.7) ve Meksika (45.3) yer aldı.

37 ülkenin ortalaması ise 59.3 oldu. Araştırmada, ülkelerin büyüme oranlarından emeklilerin çalışmaya devam edip etmediklerine, 55-64 yaş arası ve 65 yaş üstü işgücüne katılım oranından, çalışan kesim arasında emeklilik planları yapanların oranına kadar farklı göstergeler incelendi.

Raporda, Türkiye için tavsiyelere de yer verildi. Buna göre, ‘en yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının arttırılmasının' önemine dikkat çekildi.

Sistemin ciddi zayıflıkları var

2019 Küresel Emeklilik Endeksi'nde ülkeler puanlarına göre A, B+, B, C+, C, D ve E gibi gruplara ayrıldı. E kategorisinde kimse bulunmazken, Türkiye en alttaki D sınıfında kendine yer buldu. D kategorisinin anlamı ise emeklilik sisteminde bazı tercih edilebilir özellikler bulunmasına rağmen ciddi zayıflıklar yer alması. Raporda, Türkiye'deki emeklilik sistemine yönelik değerlendirmede “iyileştirmeler yapılmadan sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli” denildi.