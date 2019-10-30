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12:15 30 Ekim 2019
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    Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da görsel şölen

    İstanbul Boğazı imara mı açılıyor?

    © AA /
    Türkiye
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    Sözcü gazetesi yazarı Erdoğan Süzer, İstanbul Boğazı’nın imar mevzuatının değiştiğini belirtti. Süzer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerinin elinden alınacağını öne sürerek, Boğaz'ın imara açılabileceğini aktardı.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik sürpriz bir kanun teklifi taslağı hazırladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son veren taslak düzenlemeye göre Boğazlar'da artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.

    Yeni yönetim, boğazlarda imar ve cins değişiklikleri dahil her türlü yetkiyi kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle boğazlarda yapılaşmanın artacağı, çivi çakılamayan boş alanların dolacağı ve yabancı büyük yatırımcıların İstanbul Boğazı'nda yatırıma başlayacağı öne sürülüyor.

    'İmamoğlu'nun yetkileri sıfırlanacak' iddiası

    Görüşe açılan teklif taslağına göre, İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında halen yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak.

    İstanbul boğazı
    © AA / Şebnem Coşkun
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    Böylece kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri de sıfırlanmış olacak.

    Yeni düzenlemeyle kaldırılan 3 kurumun yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek. Olağanüstü yetkilerle donatılacak olan Boğaziçi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, merkezi İstanbul'da, kamu tüzel kişiliğini sahip özel bütçeli bir kurum olacak.

    'Başkan ve 3 yardımcısını Cumhurbaşkanı atayacak'

    Başkanlık, kısa süre içerisinde 160 memur ve 50 işçiyi işe alıp faaliyetlerine başlayacak. Başkan ve 3 yardımcısını Cumhurbaşkanı atayacak.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim: Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne İnal, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na Özgüner atandı
    11 üyeden oluşacak 2 ayrı kurulun üyeleri de yine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

    Yeni kurulacak başkanlık, boğazlarda parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk gibi kritik yetkilerle donatılacak. Başkanlık, Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları ile bakanlık boğazlardaki yapılaşma, imar düzenlemeleri, yıkım, kentsel dönüşüm ve denetim gibi her konuda yetki kullanıp uygulatacak.

    Etiketler:
    Ağaç, İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, boğaziçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Süzer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar, İstanbul Boğazı, Sözcü gazetesi
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