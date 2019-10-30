Türkiye, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Japonya'nın Osaka kentinde açılması planlanan başkonsolosluk kararı iptal edildi. Bunun yerine Nagoya Başkonsolosluğu'nun açılmasına karar verildi.

Nagoya Başkonsolosluğu'nun görev alanı Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa bölgeleri ile Chubu bölgesi içinde yer alan Aichi, Gifu, Fukui ve İshikawa vilayetlerini kapsayacak.

Tokyo Büyükelçiliğinin konsolosluk şubesinin görev alanı da Nagoya Başkonsolosluğu görev alanı hariç tüm Japonya ve Mikronezya Federe Devletlerini kapsayacak.