Boğaz manzaralı tarihi binaya kaçak yapı kurup işlettiler: Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Mahmutpaşa’daki tarihi Valide Han’ın terasındaki kaçak yapıdan Boğaz manzaralı fotoğraf çektiren turistlerden konsepte göre 100 ile 1000 lira arası para alan Hakan Erbak "Kaçak bir iş yapmıyoruz" dedi. Fatih Belediyesi ise kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini ancak mührün kırıldığını belirtti.

İstanbul'un Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu’nda, 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han'ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı. Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. Ancak kaçak yapının içinde kafeterya ve hediyelik eşya satılan işyeri bir süre sonra kapandı.

Günde 3 bin lira iddiası

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Hakan Erbak, bir turizm şirketi adıyla, yıkılması beklenen yapının çatısını kiraladı. Yapının, Valide Han tarafındaki girişine bir masa ve bir sandalye koyarak Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira almaya başladı. Han esnafı, defalarca belediyeye şikâyet ettikleri Erbak’ın bu yolla günde 3 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Erbak’ın hazırladığı fiyat listesi ise şöyle:

Halı konsepti 100 lira, videografi paketi 1000 lira, gelin-damat prodüksiyon hizmeti 750 lira, film-reklam-katalog çekimi 4 bin 500 lira.

'Fiş veriyoruz'

Erbak, tarihi hanın üzerinde ücret ödemeden manzara fotoğrafı çekmek isteyen turistlere ise engel oluyor. Erbak yaptığı açıklamada "Burası yasal bir yer. Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kart ile ödeme de yapılabiliyor. Kaçak bir yer değil, kaçak bir iş yapmıyoruz" dedi. Fotoğraf çektirmek için 300 lira veren üç turist ise "Manzara çok güzel. Görevliler martılara yem veriyor. Bu nedenle martılar üzerimizden uçuyor. Biz de Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekiyoruz" dedi.

İstanbul’da 1500 yıllık tarihiyle ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi’nin bitişiğinde bulunan Büyük Valide Han ve Sağır Han’ın çatısındaki 5 kaçak yapı geçen ay yıkıldı. Bu yıkım olaylarına kadar birbirine bitişik olan iki hanın çatısı turistlerin uğrak yeriydi. Boğaz manzarasını görmek isteyen turistler ücretsiz olarak hanın çatısında fotoğraf çektirebiliyordu. İşyerlerinin yıkılmasının ardından hanın çatısında herhangi bir restorasyon işlemi yapılmadı. Yıkılan işyerlerinin molozlarının ise aradan geçen zamana rağmen temizlenmediği görüldü.

'Vergimi ödüyorum'

Fatih Belediyesi yetkilileri, kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini, mühürü kıran sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kaçak yapının çatısındaki masa, yastık ve kilimlerin de toplandığını belirten belediye görevlileri, anıtlar kurulundan gelecek iznin ardından tarihi yapının çatısındaki kaçak merdivenlerin yıkılacağını belirtti.

Parayla selfie çekilen kaçak yapının sahibi, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’nin patronu Harun Reşit Göktaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben burayı bütün insanların gelip bir soluk alabileceği, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olarak düzenledim ve 3.5 yıl işlettim. Ruhsat vermediler. Onlarca kez usulsüz mühürleme yaptılar. Şimdi bir prodüksiyon şirketi olarak burada vergi ödeyerek bu işi yapıyoruz, yine belediye engel oluyor. Soruyorum, bu çevrede vergi veren kaç işyeri var? Kaçının ruhsatı var?"