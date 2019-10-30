Erdoğan: Kobani'nin de kontrolümüz altına girmesi lazım

Artık hiç kimse Türkiye deyince Edirne ile Kars, Sinop ile Hatay arasında sınırlı bir coğrafyayı anlamıyor. Bu sadece devletimizin resmi sınırı. Gönüllerimizin sınırı ise tüm dünyayı kucaklayacak genişliğe sahiptir. Türk dendiğinde insanalrın gözlerinde bir sevgi, saygı, muhabbet ışıltısı görürsünüz. Bu büyük coğrafyada Türk bir medeniyetin adıdır. Bu büyük medeniyeti yeniden ayağa kaldırmanın çabası içindeyiz.