İlber Ortaylı: Cumhuriyet'e sövenler gerizekalı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı televizyon programında "Cumhuriyet'e sövenler gerizekalı ve onların belli amaçları var" dedi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'e hakaret edenlere tepki gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 96 yıllık serüvenin konuşulduğu programda Altaylı'nın "Cumhuriyete sövenler var" demesi üzerine Ortaylı, "Sövenler gerizekalı, ve onların belli amaçları var" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, Altaylı'nın "Nedir amaç?" sorusuna ise "Bir memlekette niye Cumhuriyet'i niye tenkit ediyorsun, niye çok kin tutuyorsun? Açık bir programınız var mı? Bunlar akıllarınca bir şeyi kullanarak bir şeylere karşı çıkmak istiyorlar" şeklinde cevap verdi.