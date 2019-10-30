Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Bunu kabul etmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. ABD'de Ermeni Soykırımına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına değinen Kılıçdaroğlu "Tarihteki olayları günümüze taşıyıp onları siyaseten intikam almak için kullanamazsınız. Bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak gerektiğini söyleyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Neden bazı durumlarda T.C.'yi seçimle gelen değil de atamayla gelen birisi temsil eder?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ermeni Soykırımına ilişkin karar tasarısının onaylanmasını 'kabul etmediğini' belirtti ve bunun intikam alma amaçlı olduğunu ifade etti.

CHP lideri ayrıca, dış politkanın Trump eksenli sürdürüldüğünü ve bu yüzden Türkiye'nin 'kaybeden ülke' olduğunu söyledi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/btItg69i5u — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 30, 2019

​Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Cumhuriyet'i kurduk ama onu demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor.

- Anayasa değişikliğiyle rejim değişmiş, Cumhuriyet'te geri adımlar atılmıştır. TBMM'yi bugün atamayla gelen kişiler temsil etmektedir.

- Madem demokrasi diyoruz, o zaman neden bazı durumlarda T.C.'yi seçimle gelen değil de atamayla gelen birisi temsil eder?

- Saray tamamen dış politikayı yönlendirmeye başlayınca Türkiye'de farklı şeyler olmaya başladı. Demokrasi gerilemeye başaldı.

'ABD politikacılarının tavrı vicdanımı rahatsız ediyor'

- ABD'de sözde Ermeni Soykırımıyla ilgili bir yasa tasarısı görüşüldü. Her ülkenin tarihinde acı olaylar var. Ama tarih siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Tarihteki olayları günümüze taşıyıp onları siyaseten intikam almak için kullanamazsınız. Bunu kabul etmiyorum.

- Bunu alıp da 'Benim dediğimi yapmadın, intikam alırım, tekrar gündeme getiririm' derseniz bu doğru değildir.

- Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman ilan edip belli tavırlar içerisine girmeleri vicdanımızı rahatsız ediyor.

- Saray'da kurduğunuz dar bir kadroyla dış politika yaparsanız, çıkmaza sürüklenirsiniz. Lobicilik için ödenen 13 milyon dolar çöpe atıldı.

- Bütün dış politikayı Trump eksenli yürütüyorsunuz. Türkiye kaybeden ülke olarak ortaya çıktı.

- Türkiye'ye uygulanacak olan ambargonun hiçbir sonuç doğurmayacağını ifade etmek isterim. Eğer örnek alıyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. O dönem de uygulandı ama biz reddettik.

'Hapishaneleri tıklım tıklım dolu bir Türkiye var'

- Hukuk herkese eşit davranırsa orada adalet var diyebilirsiniz. Eren Erdem içeride kalabilir, içeride kaldı diye düşüncelerinden vaz mı geçecek? Adaletsizliğe isyan etmeyecek mi? edecek tabi. 5 aydır dosyanın kapağını açmıyorlar. O savcılara sormak istiyorum: Hangi gerekçeyle içeride tutuyorsunuz?

- Osman Kavala da tam 729 gündür içeride. Hapishaneleri tıklım tıklım dolu bir Türkiye var.

- Soma işçileri hak arıyorlar. Ankaraya kadar yürüyeceğiz diyorlar. İzin vermiyorlar.

- AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Soma faciasında kaç kişi hayatını kaybetti? Aradan geçti yıllar bu işçilerin hakları neden verilmedi?

- Bolu işçilerine yapılanlarla Soma işçilerine yapılanlar arasında dağlar kadar fark var.

- Demokrasilerde düşünce özgürlüğü var. Gazeteci araştırır ve yayınlar. Şimdi her şeye yayın yasağı geliyor.

'Neden memuru ve emekliyi krizin sebebi olarak gösteriyorsun?'

- Parası olan veriyor askere gitmiyor. Peki olmayan? Eğer bir kişi askere gidiyorsa, askerlik yaptığı süre içerisinde onun sosyal güvenlik primlerini Milli Savunma Bakanlığı ödesin. Kanun teklifimizi hazırlayalım ve verelim.

- 2020 raporunun bir bölümünde ekonomik krizin nedenleri arasında emeklilik zamları var. Emekli kardeşim, sen gidip AK Parti'ye oy verirsen iki elim de yakanda olacak.

- Demek ki krizin sebebi borçlanma. Sen tefecilerin eline Türkiye Cumhuriyeti'ni düşürdün. Neden memuru ve emekliyi krizin sebebi olarak gösteriyorsun? Tasarruf yapıyor musun sen? Dünyada hangi devlet başkanının 13 tane uçağı var? Lale devrini geçti...

- Vergi kanunu çıkarılırken iş dünyasından kimsenin görüşü alınmadı.

- Erdoğan'ın maaşına zam geliyor. Geçinemiyor ne yapsın? 7 bin lira artırıyorlar. 81 bin lirayla geçinemiyorum diyor sen 2 bin 20 lirayla geçinmeye çalışıyorsun. Sen asgari ücretlisin, hâlâ gidip oy mu vereceksin?

- (Tarım desteklemelerine ilişkin kararname) Bazı ürünler desteklenmedi. Çünkü dışarıdan alacaklar.

- Üniversite mezunlarının neredeyse yarısı işsiz. 'İş var ama iş beğenmiyorlar' diyorlar. Allah akıl fikir versin.

'IŞİD'in 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz'

- Bağdadi öldürüldü ve bütün dünya acaba IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu diye düşünüyor? Hayır, hala unsurları var. Türkiye'de 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. En büyük eylemlerini Türkiye'de yaptığını biliyoruz.

- Bana kızan adamın vatan, bayrak sevgisi yoktur. Milliyetçilik yeri geldiğinde vatanın taşı toprağı için canını vermektir. Süleyman Şah Türbesi'ni, bayrağını teslim edip kaçanlardan hesap soracağız.

- 20 milyar dolarlık tank palet fabrikası hangi ihaleyle verildi? İlanı nerede çıktı? BMC'ye kimin iradesiyle verdin?

- Bundan sonra genel kurulda kürseye çıkan her arkadaş bu soruları soracak, cevabını alana kadar. Çünkü cevap veremiyorlar.

- Tank Palet işini sonuna kadar götüreceğiz. Bir askeri fabrikanın bir yandaşa peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyorum.

- AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma ve milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum: Avrupanın en büyük tank palet fabrikası, bütün askeri sırlarla birlikte Katar ordusuna verilmesine sen de isyan ediyor musun? Bu memleket nasıl kuruldu?

- Erdoğan'a 7 soru sordum. Türkiye Cumhuriyetini bu kadar aşağılayan bir mektup Türkiye tarihinde yoktur. Hiç bir ülkenin tarihinde yoktur. Bu mektubu gönderen kişiye sen 82 milyon adına adam gibi cevap vermiyorsan o koltukta oturamazsın.

- Şimdi ben o 7 soruyu tekrar soruyorum:

Hiçbir şekilde diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu 'Bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz?

Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettiniz?

Hakaretler içeren mektubu anında iade etmediğiniz gibi, kamuoyundan da gizlediniz. Neden?

Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız?

Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğinize göre, milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz?

'Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak' T.C. Cumhurbaşkanlarının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğiniz yemini hatırlıyor musun?

Ettiğiniz yeminde bahsi geçen 'namus ve şeref' kavramları sizin için neyi ifade etmektedir?

- Her türlü tehdide ve şantaja boyun eğen kişinin bub ülkeye faydası olmaz.