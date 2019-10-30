Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyaretiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı ve henüz karar vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Şu an henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var" şeklinde yanıt verdi.

13 Kasım'da gitmesi bekleniyordu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

​