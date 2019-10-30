Ahmet Hakan: Buradan Fatih Portakal'a bin selam yolluyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile girdiği tartışmaya ilişkin olarak "Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün Biz10 TV adlı YouTube kanalında FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ile yaşadığı tartışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Portakal'ı kıyasıya eleştirdiğini belirten Hakan, bunun gerekçesini şöyle anlattı:

"Şunun için: Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin silahlı gücü olan Peşmerge’ye terörist dediği için... Peşmerge terörist değildir. Meşru bir yönetimin meşru bir silahlı gücüdür Peşmerge. Peşmerge’ye terörist demek için cahil olmak bile yetmez, zır cahil falan olmak gerekir."

"Fatih Portakal’ı işte bu nedenle eleştirdim. Ve kendisine 'zır cahil' dedim. Peki Fatih Portakal ne yaptı? Hiç de üste çıkmaya çalışmadı. Meseleyi kişiselleştirmedi. Tevil çabası içine girmedi" diyen Hakan, devamında şunları kaydetti:

"Sadece ve sadece 'Zır cahil demeyeydin iyiydi' dedi. Burnundan kıl aldırmamanın geçer akçe olduğu bir dönemde, eleştiri, üstelik ağır eleştiri karşısında sergilenen bu tahammül, ne yalan söyleyeyim, benim çok hoşuma gitti. Buradan Fatih Portakal’a bin selam yolluyorum."