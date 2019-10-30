Yavaş: Athena konser teklifimizi bir şartla kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan Athena'nın, konser teklifini bir şartla kabul ettiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve Athena grubunun da sahne aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Grubun sahne almayı bir şartla kabul ettiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Bir teşekkür de Athena’ya. Gökhan Bey ile yaptığımız konuşmada kendisi bizim konser teklifimizi kabul etti ama bir şartla… Gelirinin tümünü Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Çok çok teşekkür ediyorum.”

CUMHURİYET COŞKUSU BAŞKENT’E ÇOK YAKIŞTI🇹🇷



Büyükşehir Belediyemizin @cankayabelediye'si ile düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde Athena grubu, on binlerce Ankaralı'ya unutulmaz anlar yaşattı. Anıtpark’daki şölende Başkanımız Sn. @mansuryavas06'da konuşma yaptı. pic.twitter.com/qK5PvlHo6j — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 29, 2019

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