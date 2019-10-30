Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti: 'Cumhurbaşkanımız da bu yönde görüş bildirdi'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasına "Türkiye'nin önünde olan ve Türkiye'nin itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin kaldırılması noktasında hem partinin yetkili organlarında hem de kamuoyunda eleştirilerimi paylaştım" ifadesiyle başlayan Yeneroğlu, 'rahatsızlıklarının karşılık bulduğuna dair bir ümit taşımadığı için' son iki MKYK toplantısına katılmadığını söyledi.

​"Bu süreci çok daha fazla sürdürmek makama karşı saygısızlık olur. Konuşmadığım takdirde de inandığım ideallerime saygısızlık olarak nitelendireceğim noktada MKYK'dan istifa ettiğimi Cumhurbaşkanımıza ilettim" diyen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra genel sekreterimizle yaptığım konuşmada AK Parti'nin kuruluş felsefesine dönmesi gerektiğini söyledim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi dinledi. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdiğini ifade etti."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantı ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. pic.twitter.com/srZgM9Y0BZ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 30, 2019

​"Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim herhangi bir hesapla da bundan sonraki süreci takip etmeyeceğim" diyen Yeneroğlu, milletvekilliğinden istifa edip etmeyeceğine de önümüzdeki günlerde karar vereceğini bildirdi:

"Milletvekilliğinden istifa edip etmemem noktasında böyle bir talep olmadı. AK Parti'nin kuruluşunda Erbakan hocama yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli olması beni üzüyor."

Yeneroğlu, milletvekilliğinden de istifa etmesinin istendiğini de ifade ederken, bu konuyu da önümüzdeki günlerde değerlendireceğini de söyledi. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 30, 2019

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