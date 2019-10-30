Bahçeli: Geçmişimizde soykırım numunesi yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı tek kelimeyle hükümsüzdür, Geçmişimizde soykırım numunesi yoktur. ABD Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptırım kararı, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesi izah edilemez" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin terörle mücadelesi, hakkın ve hakikatin yanında duruş göstermesi pek çok çevreyi rahatsız ediyor, bölgesel ve küresel odakları hasmane arayışlara itiyor.

Yaşananlar, şahit olduğumuz karanlık ilişki ve irtibat ağları ibret verici.

Sözde kararı kınıyorum. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda. Bir defa şunu söylemeliyim ki, Temsilciler Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır.

Bu tavır iyi niyetten kesinlikle mahrumdur.

Elbette bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur.

Tek kelimeyle hükümsüzdür.

Sözde soykırım kararına evet diyen Temsilciler Meclisi tarihi gerçekleri yok saymış, Türk milletine alenen cephe almıştır

Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur.

Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur.

ABD Temsilciler Meclisi katliam ve soykırım örneği arıyorsa derisinin renginden dolayı ezdiği, katlettiği mazlumlara; acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir.

Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem de suçludur.

Terör örgütleriyle düşüp kalkan, adı konulmamış ittifak içinde olan ABD bütün insani ve vicdani değerleri çiğnemekle kalmamış, uluslararası hukuk ilkelerini çökertmiş, Türkiye’yi boyunduruk altına sokmaya heves etmiştir.