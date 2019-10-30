Kayıt
18:23 30 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 44
    Abone ol

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1915 yılında hem Türkler hem Ermeniler için büyük bir travma yaratan olayların her iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajediyi oluşturduğunu belirterek, "ABD Temsilciler Meclisi'nin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtiriz" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 296 sayılı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de çoğunlukla kabul edilen 'Ermeni Soykırımı Konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı 296 sayılı karar tasarısının, Türkiye-ABD ilişkilerinde tamiri zor olan bir kırılmaya işaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    © AA / Mustafa Kamacı
    Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var
    Kılıçdaroğlu, 1915 yılında hem Türkler, hem Ermeniler için büyük bir travma yaratan olayların, her iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajediyi oluşturduğunu kaydetti. 

    Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak için her iki toplumun aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

    "Bu konuyla ilgili olarak üçüncü ülkelerin yersiz kararlar almaları çözümsüzlüğü büyütmektedir. ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Senatosu'na, Temsilciler Meclisinin aldığı bu kararın Türkiye ile Ermenistan arasında kurulmaya çalışılan köprüleri temelinden sarsacak ve gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakacak nitelikte olduğunu hatırlatıyoruz. CHP, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulmasını ve üçüncü ülkelerin bu konulara taraf olmamalarını savunmaktadır. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi'nin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz. Devletlerin görevi, yüzyıllar boyunca birlikte kardeşçe yaşayan toplumların geleceğe barış ve güvenle bakabilmelerini sağlamak olmalıdır."

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Bunu kabul etmiyorum
    Çavuşoğlu: ABD'deki tasarıların nedeni Suriye'deki oyunu bozmamızdır, intikam almaya çalışıyorlar
    Gül'den ABD'ye: Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar
    Etiketler:
    CHP, Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi, ABD, 1915 olayları, Ermeni Soykırımı, Ermenistan, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batman, Mardin ve Siirt’te şuan onlarca köy sular altında kalırken, köylüler il merkezi yada ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kaldı. Doğduğu toprakları terk etmek istemeyen bazı köylüler ise farklı bir çözüm arayışı peşinde.
    Evi baraj altında kalan köylü jandarma karakoluna yerleşti
    Karikatür
    ABD Temsilciler Meclisi 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
    İnfografik
    Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet