İmamoğlu'dan Boğaziçi’nin Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin açıklama

İmamoğlu, euronews'e verdiği demeçte ’nda İBB ait olan yetkilerin başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanıtarafından atanacak yeni kurullara devredilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin davetiyle Strasbourg'da bulunan İmamoğlu, "İstanbul’un hukuku olan her şeyi yine hukuk yoluyla elde etmek istiyoruz. Hukukumuzu o anlamda sonuna kadar İstanbul halkı lehine kullanırız. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Yunus Emre’nin de dediği gibi “Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san” eğer sayın Cumhurbaşkanı biliyorsa, bu sözü de hatırlatmak isterim kendisine" şeklinde konuştu.

'İmamoğlu'nun yetkileri sıfırlanacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik sürpriz bir kanun teklifi taslağı hazırladığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son veren taslak düzenlemeye göre Boğazlar'da artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.

Yeni yönetim, boğazlarda imar ve cins değişiklikleri dahil her türlü yetkiyi kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle boğazlarda yapılaşmanın artacağı, çivi çakılamayan boş alanların dolacağı ve yabancı büyük yatırımcıların İstanbul Boğazı'nda yatırıma başlayacağı öne sürülüyor.

Görüşe açılan teklif taslağına göre, İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında halen yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak.

Böylece kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri de sıfırlanmış olacak.