Kayıt
01:59 31 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (fotoğrafta), Avrupa Konseyinde düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşma yaptı.

    İmamoğlu: Türkiye elbette güneyindeki teröre karşı tedbir almak zorunda

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında "Bugün Türkiye elbette güneyindeki teröre karşı tedbir almak zorundadır" yorumunu yaptı.

    © AA / İBB
    İmamoğlu'dan Boğaziçi’nin Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin açıklama
    İmamoğlu, Avrupa Konseyinde düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili oturumda konuştu. 

    Konuşmasına İstanbulluların selamını ileterek başlayan İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olduğu için kendini evinde hissettiğini söyledi. 

    İmamoğlu, kongreden bir heyetin, iktidarın davetiyle ilk kez yerel seçimleri izlediğini hatırlattı. 

    "Bu yıl 16 milyon İstanbullu, Türkiye'nin siyasetinde birçok dinamiği değiştirecek bir demokrasi iradesi ortaya koydu" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Kongre, Türkiye'de iktidarın davetiyle, 31 Mart'ta tüm ülkede ve 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde izleme görevini yerine getirmiştir. Raporda geçtiği gibi bu, kongrenin Türkiye'deki yerel seçimleri gözlemlediği ilk seçimdir. Ankara'nın olgunluk göstererek kongreyi her iki seçimde gözlemci olarak Türkiye'ye davet etmesi memnuniyet vericidir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti hükümetimize teşekkürlerimi sunmak isterim".

    Türk Yıldızları'ndan Boğaz'da görsel şölen
    © AA /
    İstanbul Boğazı imara mı açılıyor?

    İmamoğlu, seçimler için İstanbul'a gelen heyete teşekkür ederek, "Raporda kaleme alınmış ayrıntılar çoğunlukla doğrudur" dedi. 

    Raporda yer alan basın ve ifade özgürlüğüne yönelik eleştirilere katıldığını belirten İmamoğlu, seçimlerin kazananın kendileri olduğunu dile getirdi.

    İmamoğlu, "23 Haziran (seçimi), demokrasiye verilen zararın tamir edilmesiyle sonuçlanmıştır" yorumunu yaptı. 

    "Türkiye'nin yaşadığı sorunlar, Avrupa'nın da sorunudur"

    İmamoğlu, Avrupa Konseyinin yerel yönetimler kapsamında Türkiye'nin şehirlerine ve özellikle İstanbul'a bakışını önemsediklerine vurgu yaparak, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi sıkıntıları atlatabilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

    © AA /
    Kılıçdaroğlu: ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz

    Kongrenin, yerel demokrasi konusunda dünyanın en önemli platformu olduğunun altını çizen İmamoğlu, sığınmacı sorununa ilişkin de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. 

    İmamoğlu, şunları kaydetti:

    "Bu platformun Suriye'de sürdürülen vekalet savaşları üzerinden yaratılan sığınmacı sorununa inisiyatif geliştirmesi ve ses çıkarması şarttır. Unutmayalım ki, Türkiye eşittir Avrupa, Avrupa eşittir Türkiye. Türkiye'nin bu konularda yaşadığı ve yaşayacağı sorunlar sadece Türkiye'nin sorunu değil, aynı zamanda Avrupa'nın da tamamıyla asli sorunudur".

    İmamoğlu, Türkiye'de 4 milyon civarında sığınmacı bulunduğunu ve yaklaşık bir milyonunun İstanbul'da yaşadığını anımsattı.

    "Türkiye elbette teröre karşı tedbir almalı"

    Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

    Gazeteci-yazar Ahmet Hakan
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Ahmet Hakan: İmamoğlu'nun 29 Ekim mesajına yüzde yüz katılıyorum

    "Bugün Türkiye elbette güneyindeki teröre karşı tedbir almak zorundadır. Elbette bir takım terörist gruplara karşı mücadele etmek ya da kendini korumak zorundadır. Farklı düşüncelerimiz olsa da bu gereklidir, ülkemiz adına şarttır. Bunu bir kenara koyalım. Sadece Suriye'de iki ülkenin manevraları üzerinden bir politikaya Avrupa'nın seyircisi kalmaması gerekir. Avrupa'nın Suriye'de barışı sağlama hususunda etkin görev alması ve sürece dahil olması şarttır. Bu şekilde (Avrupa) sürece dahil olursa ve ordaki barışın sağlanması ve insanların tekrar kendi vatanlarında hayatı katılmalarını sağlayabilirsek ancak bu sorunu halledebiliriz".

    İmamoğlu, Avrupa'nın bu konuda kendini Türkiye'den ayrı tutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda Avrupa uzaktan seyreden pozisyonda olmamalı. Tümüyle masada olmalı diye düşüyorum. Türkiye Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Türkiye'nin bir parçası. Dolayısıyla Türkiye'nin yanında süreci iyi analize eden, sürecin içinde olan bir pozisyonla Suriye'deki meselenin önemli bir tarafı olmak zorundadır. Şu an Türkiye'nin yaşadığı sorun sadece bizim değil, Avrupa'nın da sorundur" ifadelerini kullandı. 

    İmamoğlu, Avrupa'nın Türkiye'deki sığınmacılara yardım konusunda daha cömert olması gerektiğini sözlerine ekledi. 

    İlgili konular:

    İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz
    İmamoğlu: İBB'yi ihaleden eleyenlerle seçimi iptal edenler aynı
    İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım
    Erdoğan ile İmamoğlu, cuma namazını yan yana kıldı
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Avrupa Birliği, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, AK Parti, Türkiye, CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın finalistlerinden Bingyin Sun'un İzlanda'da çektiği görüntü.
    2019 Yılının Hava Olayları Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar
    Karikatür
    ABD Temsilciler Meclisi 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı
    İnfografik
    Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet