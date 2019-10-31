Ahmet Hakan: Dilek İmamoğlu’nu 'İşte tam bir Cumhuriyet kadını' diye selamlayanlar büyük kazanımı sabote ediyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan etkinlikte giydiği kıyafeti, "İşte tam bir Cumhuriyet kadını" sözleriyle "selamlayanların" büyük kazanımı sabote ettiğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen yakın tehlike" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hatırlıyor musunuz?

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Hanım için ne güzel sözler söylemişti Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu!

“Ben Semiha Hanım’a baktığımda kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de Semiha Hanım’ın tercihi gibi” demişti.

Bu sözler unutulmuş gibi... Mine Kırıkkanatgiller falan Dilek İmamoğlu’nun Cumhuriyet konserinde giydiği kıyafeti öne çıkararak...

“Tam bir Cumhuriyet kadını” diye goygoy üstüne goygoy yaptılar.

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“Tam bir cumhuriyet kadını” vurgusunun altında yatan duyguyu, hepimiz çok iyi biliyoruz.

O duygu... “Oh be! Bıkmıştık şu sıkmabaşlardan” duygusudur.

O duygu... “Başörtülü first lady’e baktıkça yıllardır kahroluyorduk” duygusudur.

O duygu... “İlle de başı açık olsun” duygusudur.

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Siyasetteki mücadele alanı... Ne zaman başörtüsüne odaklansa... Ne zaman yaşam tarzına indirgense... Ne zaman değerler alanına çekilse...

Hep şu iki şey oldu, oluyor:

BİR: Hem muhafazakâr yaşam tarzı aşağılanarak büyük bir ayıba imza atılıyor.

İKİ: Hem de muhafazakârların AK Parti’den kopmaları imkânsız hale geliyor.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da işte bu kısırdöngüyü kırmış, bozmuş, yıkmış bir siyasetçidir.

Siyasetteki mücadele alanını... Başörtüsünden, değerler alanından, yaşam tarzından çekip çıkardı İmamoğlu. Sokağa indi, AK Parti’ye oy vermiş insanları kucakladı, Kuran okudu, camiye gitti, yaşam tarzlarına saygıyı kendisine bayrak edindi.

Ve kazandı.

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Sultanahmet’teki Cumhuriyet konserindeki Dilek İmamoğlu’nu “İşte tam bir Cumhuriyet kadını” diye selamlayanlar, işte bu büyük kazanımı sabote ediyorlar.

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AK Parti seçmeni, bu türden imalı ve aşağılayıcı yaklaşımları görünce...

Bütün eleştirilerini paranteze alıp yeniden partilerine dönüyorlar.