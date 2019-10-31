Erdoğan izin vermedi, Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi. Yasaya göre Yüce Divan'ın genelkurmay başkanını yargılamak için cumhurbaşkanlığından soruşturma izni alması gerekiyor.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'den gelen soruşturma izni istenmesine ilişkin başvurunun 'işleme konulmamasına' karar verdi. Bu kararla Başbuğ yargılanmayacak.

Ergenekon davası sanığı olarak 26 ay cezaevinde kalan Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2013 yılında ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırılmış, Yargıtay’ın bozma kararının ardından dava 2017 yılında yeniden görülmeye başlamıştı.

Mahkeme, bu kararına gerekçe olarak, ‘Genelkurmay başkanının sadece Yüce Divan’da yargılanabileceği’ni gösterirken, AYM üyelerinden oluşan Yüce Divan, Başbuğ’un davasını bugün görecekti ancak cumhurbaşkanlığından izin çıkmadığı bildirildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan, AYM’den gelen başvurunun ‘işleme konulmamasına’ karar verdi. Böylelikle Başbuğ yargılanmayacak.