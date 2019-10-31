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15:35 31 Ekim 2019
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    Albayrak tiye aldı: Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz, ihracatı ben akşam oturuyorum, 'Arttı' diyorum

    © AA / Volkan Kaşik
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, isim vermeden bazı kişileri eleştirdi ve "Birileri 'Rakamları elle yazıyorlar' diyor. Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz. İhracatı zaten ben akşam oturuyorum, 'İhracat arttı' diyorum, cari fazlayı elle yazıyoruz. Gözleri olup da göremeyenlere yapacak bir şey yok" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'nda faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere dair bilgi verdi.

    Ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirten Albayrak, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz" dedi.

    Albayrak, şöyle devam etti:

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü şekilde sürüyor
    "Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."

    Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

    "Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

    'Bir ideali ortaya koymaya çalışıyoruz'

    Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri az görülmüş finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini ve uzun zamandır bunlarla mücadele verildiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

    "Bir ideali ortaya koymaya, Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin refahını, huzurunu artırma mücadelesidir. Büyük ve güçlü Türkiye ideali dışında bir gündemimiz, hedefimiz olmadı. Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan saldırıların, diz çöktürme, korkutma girişimlerinin bir alanının da ekonomi olacağını çok iyi biliyorduk. 3 ayrı terör örgütüyle cephede mücadele ederken, ülkemizin huzuru için sınırlarımız ötesinde tarihi bir sorumluluk üstlenirken, ekonominin de ülkemize adeta bir silah gibi doğrultulacağından, o silahın ateşleneceğinden emindik. Bir gün bile bu alandaki mücadeleden korkmadık, çekinmedik. Ülkemizin potansiyelini biliyorduk.

    Bize hangi alanlardan saldırabileceklerini biliyorduk. Ellerindeki silahların, bizim kırılganlıklarımızın, güçlendirmemiz gereken alanların farkındaydık. Topyekun bir mücadeleye girdik. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonlarına, itibar suikastlarına karşı mücadele verdik. Onlar da eşine az rastlanır bir ahlaksızlık örneğiydi. Hiçbir değer tanımadan saldırdılar. Çok kapsamlı, çok detaylı, terzi işçiliğiyle çalışılmış politikaları ve stratejileri devreye aldık. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken, algıyı başka yerlere çekmek isteyenler oldu. Ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alındığı itiraf edilmesine rağmen, eşine az rastlanır bir pişkinlikle yalanlara devam ettiler."

    'Dolar 8 olacak, 10 olacak diyerek milleti korkutmaya çalıştılar'

    © AA /
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    Albayrak, "Dolar 8 olacak, 10 olacak denilerek millet korkutulmaya çalışıldı. Aslında birilerinin maşası olarak, sadece ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişilerin bir dönem itibar gördüğüne şahit olduk" ifadesini kullandı.

    "IMF gelecek, IMF'ye gidecekler" diye konuşanların 'bir bilen' muamelesi gördüğünü belirten Albayrak, şunları söyledi:

    "Başaramadılar. Hepsi kullanıldı ve kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar. Biz tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bunlara, tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. 15 ayda ekonomimizin sağlam altyapısı, kurumlarımızın etkili koordinasyonu, yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarımızda normalleşmeyi sağladık. 3 yıllık hedeflerimizi ve politikalarımızı yeni ve bütüncül bir anlayışla ortaya koyduğumuz Yeni Ekonomi Programı'nı, ekonomimizin farklı kesimlerinin görüş ve desteğiyle hazırladık. Ekonomi programımızın başına 'yeni' ibaresini koyduk çünkü en önemli özelliği yeni bir vizyonla hazırlanmış ilk program olmasıydı. Sürdürülebilir, sağlıklı ve dengeli büyümemizi temin edecek yol haritamızda önce 'yeniden dengelenme' vurgusu yaptık ve bu hedefimiz kapsamında bugüne kadar çok önemli kazanımlar elde ettik. Enflasyon bizim ana mücadele alanlarımızın başında geldi. Hedefimizde öngördüğümüzden daha iyi bir noktaya geldik."

    'Enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getireceğiz'

    Bakan Albayrak, spekülatif ataklar sonrası bozulan fiyatlama davranışıyla yüzde 25.2 seviyesine yükselen TÜFE'nin yüzde 9.3 seviyesine geldiğine, beklentilerin ekim itibarıyla yüzde 8 olduğuna ve yüzde 45 seviyesine çıkan ÜFE'nin de yüzde 2,45 seviyesine indiğine işaret etti.

    "Enflasyon patlayacak. ÜFE-TÜFE arası makas çok açıldı. Enflasyonu tutamazlar.' diyenlerin olduğunu anımsatan Albayrak, şöyle konuştu:

    Berat Albayrak
    © AA / Dursun Aydemir
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    "Şükürler olsun kontrol altına alındı. Türkiye olarak biz dünyada gelişmiş ülkeler sınıfında bir üst lige çıkmak istiyorsak, enflasyonda yüzde 5'in altına inmenin en önemli hedefimiz olduğunu da açıkladık. Bu 3 yıllık programda, Yeni Ekonomi Programı'nda Allah'ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5'in altını göreceğiz inşallah. Önümüzdeki dönemde, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü, mal ve hizmet pazarlarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal reformlarla birlikte enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getirecek, hedeflerimize ilerleyeceğiz. 'Dengelenme dönemi' diyerek bir ideali paylaştık. İthalata ve iç tüketime dayalı bir modelden, ihracat ve katma değerli ürün üretimini önceleyen bir modele geçiş irademizi ortaya koyduk."

    '2019'u pozitif bir rakamla kapatacağız'

    Albayrak, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısının ithalatçı firma sayısını geçtiğine dikkati çekti, bu artışın devam edeceğini söyledi.

    Cari açıkla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Albayrak, "2019 ağustos ayında ulaştığımız 5,1 milyar dolarlık yıllık cari işlemler fazlasıyla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi. Albayrak, bu yılın iyi bir şekilde tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız" ifadesini kullandı.

    Albayrak, enflasyonda sağlanan bu başarı sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da çok güçlü faiz indirim kararları geldiğini, son 3 toplantıda faizlerde yaklaşık bin baz puan düşüş sağlandığını dile getirdi:

    "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya 'Rakamları elle yazıyorlar.' Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz, ihracatı zaten ben akşam oturuyorum, 'İhracat arttı.' diyorum, cari fazlayı elle yazıyoruz. Görmek istemeyenlere, gözleri olup da göremeyenlere, kulakları olup da duyamayanlara yapacak bir şey yok. Türkiye'nin bütün bu saldırılara rağmen bu performansı daha iyiye gidiyor."

    Albayrak, yakın zamanda sağlanan destekleri hatırlattı, reel sektörün finansal olarak destekleneceği yeni bir döneme girileceğini vurguladı.

    'Güven endeksleri de arttı'

    © AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Albayrak: Türkiye ekonomisi iç ve dış şoklara karşı ciddi direnç gösterdi
    Berat Albayrak, ekonomideki kazanımları koruyarak çok daha iyi bir konuma emin adımlarla ilerlediklerini, büyümede, iki çeyrek bazında gelen toparlanmanın ardından, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösterdiğini bildirdi.

    Sanayi üretiminin temmuz-ağustos döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında büyüme kaydettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

    "İmalat sanayi kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre daha yüksek seviyede gerçekleşti. Önceki aylarda önemli daralma kaydeden otomobil ve beyaz eşya satışları eylül ayında sırasıyla yüzde 100,7 ve yüzde 7,2 oranında artış kaydetti. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 17 ay aradan sonra 50 eşik değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik güven endeksi tüm kırılımlarında, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinde de artış gerçekleşti. Uluslararası kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları 'Türkiye şöyle küçülecek böyle eriyecek.' diyorlardı. Eksi 2'lere, eksi 3'lere varan küçülme rakamları zikrediyorlardı. Hepsi çöp oldu. Şimdi bu kuruluşların hepsi büyüme tahminlerini pozitif görünüm yönünde revize etmek durumunda kaldılar. Bu sizlerin başarısıdır, hepimizin başarısıdır."

    'Bu ülke ve millet, haksızlığa, zulme, teröre boyun eğmez'

    Albayrak, bu ayın başında Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı ve sahada kazanılan başarının, diplomatik alanda taçlandırıldığını ifade etti.

    Bu mücadelenin ekonomide de kararlı duruşla sürdüğünü vurgulayan Albayrak, verimlilik için atıl kapasitelerin devreye alınması, firmaların büyümelerinde zorlayıcı faktörlerin ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması gibi çok sayıda başlıkta çalışma yaptıklarını söyledi.

    Berat Albayrak
    © AA / Dursun Aydemir
    Albayrak: Türkiye, tehditleri kaynağında kurutmak için operasyon yapıyor
    Zor bir sürecin geride bırakıldığını, ataklarla, kırılganlıklarla, tehditlerle, zorluklarla mücadele ettiklerini, Türk lirasını, Türk varlıklarını sayısız saldırıdan koruduklarını kaydeden Albayrak, bundan sonraki süreçte de teyakkuzu elden bırakmayacaklarını bildirdi. Albayrak, şunları söyledi:

    "Görüyorsunuz son günlerde atılan adımları ve siyasi baskıları... Suriye'de terör devletlerini yıkmak için attığımız adımlara tüm dünya birleşmiş gibi. Hayırdır ya...? 8 senedir mülteci meselesinin yükünü çeken Türkiye, maliyetini çeken Türkiye, terörle mücadele noktasında can tehlikesi yaşayan Türkiye. Dünyadan kimseden yardım, 'geçmiş olsun.' demek yok. 'Terörü temizleyeceğim.' dediğimiz zaman dünya ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmayı bırakın aya çıksanız bir önemi yok. Bu ülke ve millet haksızlığa, zulme, teröre, korkuya boyun eğmez. Bir kez daha bunu gösterdik. Gerekirse yeniden göstermekten çekinmeyiz. Bunu bir an olsun unutmamalıyız. Ülke olarak hep beraber kenetlendik. Bunun ekonomik ve siyasi ayağı da bize daha farklı bir sorumluluk verdi. Büyümemizin, gelişmemizin önünde, sistemimizden ve bizden kaynaklı ne varsa değiştirerek bu süreci yöneteceğiz."

    Etiketler:
    açıklama, Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Malatya, Berat Albayrak
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