Albayrak: Topyekün bir mücadele içindeyiz, Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı

- Son 6 yıldır Gezi ile başlayan süreçte Türkiye sayısız saldırılara maruz kaldı.
- Bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Birileri hep algıyı başka yerlere çekmeye çalıştı.
- Ekonomi üzerinden oprasyon yapmaya çalıştılar. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar.
- Tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bu tehdit ve yaptırımlara rağmen emin adımlarla adım adım ilerliyoruz.
- Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı. Enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz.
- Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah. Eylül ayı itibariyle Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti.
- Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık. Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz.
- Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor.
- Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor.
- İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.
- Bugün üç kamu bankası istihdam odaklı kredi paketi devreye sokacak. Kamu bankaları kurumsal kredi faizinde indirim yapacak.
- Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak. Bu oranlar 2014 yılı nisandan bu yana en düşük ticari kredi faiz oranı.
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