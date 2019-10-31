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12:37 31 Ekim 2019
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    İstanbul - Reina - saldırı

    Reina davası Çağlayan Adliyesi'ne alındı

    © REUTERS / Huseyin Aldemir
    Türkiye
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    Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davada davada mütalaa açıklanmazken, davanın Çağlayan Adliyesi'nde görülmesine karar verildi.

    Reina adlı gece kulübüne 2016 yılbaşı gecesi Abdülgadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi, 79 kişinin yaralanmasına ilişkin 18’i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Reina saldırganı
    © AA /
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    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya 5’i tutuklu 8 sanık ve her iki tarafın avukatları katıldı.
    Duruşmada sanık avukatları, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

    Mahkeme heyeti, duruşma savcısının değişmesi nedeniyle esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 27 Ocak 2020’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere erteledi.

    Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 79 kişi yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Masharipov hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', '39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme', '79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor

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    Etiketler:
    Saldırı, Çağlayan Adliyesi, Reina, İstanbul, Abdülgadir Masharipov
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