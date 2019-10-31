Arınç: Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, yüzde 50 seçim barajını kendilerinin getirdiğini belirterek "Şimdi bunu bulmak için Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var" dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyondan izlenimlerini aktardı.

"Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç’a rastladım. İki kişiyle sohbet ediyordu. Bana onları tanıttı" diyen Özkök, şöyle devam etti:

"İki Alevi dedesiymiş. ‘Malatya’da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz’ dedi.

Sonra da şu ilginç sözleri söyledi:

© AA / Cem Yılmaz: Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Bülent Arınç’ın bu gerçekçiliğini ve uzlaşma arayışını çok seviyorum. Bu arada bir bilgi de aldım.

İstişare Kurulu’nun gündemine göre 12 Kasım günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklermiş. Ama Cumhurbaşkanı’nın Washington’a gidip gitmeyeceği belli olmadığı için toplantının da o gün yapılıp yapılmayacağı henüz belli değilmiş."

'Kokteyl mönüsünden ejder meyveli smoothie çıktı yerine ne girdi?'

Özkök, izlenimlerini aktarmaya devam ettiği yazısında servis görevlisinin kokteyl tepsisini uzattığı sırada sorduğu ilk sorunun "Ejder meyveli smoothie hangisi?" olduğunu söyledi.

"Külliye’deki ilk düş kırıklığımı o an yaşadım. Görevli ’Bu yıl ejder meyveli kokteyli mönüden çıkardık’ dedi. Bu yıl ‘ejder’in yerini içinde gül yaprakları ve tarçın çubuk bulunan yeni bir kokteyl almış. Adı ’kış rüyası’. İkinci düş kırıklığını ise birazdan bir kadın görevlinin getirdiği ikinci tepsi uzatıldığında yaşadım" ifadesini kullanan Özkök, şöyle devam etti:

"Zencefilli somonlu suşi de mönüden çıkarılmıştı. Tepside onun yerinde çiğköfte vardı.

Ejder yerine hangi kokteyli istedim

© Flickr / Demet Evgar: Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmim nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Geçen yıl bu iki harika şeyi çok eleştirince mönüden çıkarmışlar.

Yine de tepside çok değişik ve güzel alkolsüz kokteyller vardı. Ben taze incirli, yani Ege deyişi ile ’bardacıklı’ bir kokteyli aldım ve çok sevdim.

Şefim... Bence korkmayın... Yaratıcı kokteyllere devam...

Peki bu yılki mönüde neler var?

Bu sorunun cevabını büyük bir ihtimalle yine Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar’ın köşesinden öğreneceğiz... Çünkü bundan önceki son iki 29 Ekim davetinin mönü uzmanı oydu."