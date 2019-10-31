Bakan Akar'dan Metin Şentürk'e: Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın

Şarkıcı Metin Şentürk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında geçen bir diyaloğu kişisel Twitter hesabında paylaştı. Şentürk'ün paylaştığı videoda Akar'ın, şarkıcıya "Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın" dediği duyuluyor.

Şarkıcı Metin Şentürk, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda yaşadığı bir diyaloğu paylaştı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şentürk ile arasında geçen neşeli sohbet sırasında "Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanımız sn. Hulusi Akar ile kısa bir sohbet :)



Barış Pınarı Harekatı sonrasında moraller yerinde 🤩🇹🇷#BarısPınarıHerakatı #CumhurbaşkanlığıKülliyesi pic.twitter.com/b7X4L4PXtm — Metin Şentürk (@Metin_Senturk) October 30, 2019

​Bunun üzerine Şentürk, kahkaha atarak Akar'a sarıldı.