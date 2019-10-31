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14:08 31 Ekim 2019
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    çakarlı araç

    Çakar sökümünde son gün yoğunluğu

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Türkiye
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    Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yasak öncesi çakar sökülen iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

    İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan önce de 1000 - 1100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık" dedi.

    'Yerine tepe lambası kullanılıyor'

    © AA /
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    Keleş, “Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talep de ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunluk da sürekli artıyor. Sabah 08.00'da akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘2 bin 4 liraya kadar  idari yaptırım uygulanabilecek’

    İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

    Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak.

    Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne bir süre önce başlanmıştı.

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Mehmet Keleş, İkitelli, çakar, işyeri, Üniversite, kamu
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