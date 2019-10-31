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14:08 31 Ekim 2019
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    Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunlarının miras davası: Kalenin mülkiyeti bizim

    © İHA /
    Türkiye
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    Cenevizliler döneminde Trabzon’da limana hakim bir noktada yapılan Ortahisar ilçesindeki Güzelhisar Kalesi’nin varisçileri kalenin mülkiyetini istiyor.

    4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon’da 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde yapılan Güzelhisar Kalesi davalık oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1737-1745 yılları arasında Trabzon Valiliği görevini yapan Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğu iddia edilen kale arazisini geri isteyen torunları bugüne kadar kalenin Üçüncüoğulları’na verilmesi için 6 tane davanın açıldığını ve hepsini kazandıklarını öne sürdü.

    Yıllardır askeri sosyal tesis olarak kullanılan kale için son olarak Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunlarından Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu, açılan davalarda kalenin Üçüncüoğulları'na ait olduğunun tescillendiğini iddia etti.

    Güzelhisar Kalesi’ne 1960 yılından sonra Trabzon 11. Kolordu Komutanı Kenan Evren tarafından el konulduğunu belirten Üçüncüooğlu, “Cumhuriyet ilanı ile beraber 'askeriye burası benim olacak' diyor. 1937 yılında buraya el koyuyor. Bizim de dedelerimiz dava açıyor. Mahkemeye 1 sene sonra bitiyor bize temyiz ediyor. 1938’de Yargıtay 'burası Üçüncüoğulları’nın malı' diyerek karar veriyor. Karar üzerine 'askeriye bize kiralayın' diyor. Senelik 33 altına burayı kira ediyorlar. 1960’a kadar burası kiralanıyor. Askeriye 1946 yılında 2. Dünya Savaşı’nda borcumuz var diyerek o yıl para vermiyor. 1960’a kadar Trabzon Valiliği aracılığıyla 4 defa para alınmış. Biz o zaman bize verilen Üçüncüoğulları kartı ile askeriyenin olsa bile giriş yapabiliyorduk. 1960 ihtilali ile birlikte Trabzon Kolordu Komutanı Kenan Evren buraya el koyuyor. Bizi oradan dışarı atıyorlar. Kanunlar çıkıyor. 1946, 1938, 1988, 2018 ve 2019’da dava açıyoruz. Bu davaların tamamı neticeleniyor. Tamamında biz kazanıyoruz. Mahkeme 'Bu kale Üçüncüoğulları'nındır' diyor. Elimizde kesinleşmiş kararlar var. Biz buna rağmen Trabzon’da bir dava açıyoruz. Mademki bu kale bizim buranın idaresini bize verin diyoruz. Mülkiyeti bizim. 1 senede hakim huzuruna 1 defa çıkabildik. Hakimlerin tayinin çıkması ve izinde olmaları nedeniyle dava en son 27 Ocak 2020’ye ertelendi” dedi.

    ​Güzelhisar Kalesi’nin mülkiyeti için açılan dava dosyasının bilirkişiye gönderildiğini vurgulayan Üçüncüoğlu, “Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davamız devam ediyor. Hakim bilirkişiye gönderdi. Ömer Paşa’nın torunlarıyız diye 11 kişi müracaat ettik. Mahkeme Ömer Paşa’nın torunları olduğunu tespit etti, dava kesinleşti. Biz şu anda sadece kalenin olduğu alanı dava ediyoruz. Çok varisçisi var. 10 bine yakın bir varisçisi var. Mülkiyet için açılan dava dilekçesinde 15 kişi görülüyor. Ama diğerlerinin hakkı yoktur diye de bir şey yok. Varislerinin olduğuna dair açılan davalar kazanıldı şimdi biz mülkiyetinin bize verilmesi için dava açtık. Burası bizimse kullanım hakkını da bize verin diyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Trabzon, Güzelhisar Kalesi
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