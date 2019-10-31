Sabah yazarı Sinan Özedincik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Beştepe'de düzenlenen resepsiyondan izlenimlerini paylaştı. Özedincik, resepsiyona katılan bazı sanatçıların demeçlerini de okurlarına aktardı. Buna göre türkücü Mustafa Keser, "80'lerden beri ilk kez bir iktidarın, sanatçıya bu kadar değer verdiğine şahit oluyorum" dedi.

Sabah yazarı Sinan Özedincik, 'Milletin evinde 5 bin kişi tek yürek' başlığıyla yayımlanan yazısında "29 Ekim nedeniyle Beştepe’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’ne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri, törende yaşadıklarını anlattı. Geceye, Başkan Erdoğan’ın kritik noktalarda görev yapan askerlerimizle yaptığı canlı bağlantılar damga vurdu" bilgisini verdi.

Resepsiyonda kapıların 19:99'da açıldığını, davetlilerin Mehter Birliği ve tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle karşılandığını ifade eden Özedincik, "Salonda üç ayrı noktada 190 metrekarelik LED ekran kullanıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Davetliler için, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen lezzetlerden oluşan bir mönü hazırlandı. Mönüde ara sıcak olarak muska böreği ve peynirli ıspanaklı kalem böreği, zeytinyağlılar, ana yemek olarak kuzu çöp şiş, Ankara döner servis edildi. Tatlı olarak ise Antep fıstık dolgulu kızılcık pestili, beyaz çikolatalı badem ezmesi, unsuz Türk kahveli mini kek ikram edildi" diye yazdı.

Özedincik, resepsiyona Orhan Gencebay, Mustafa Keser, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Polat Yağcı, Yavuz Bingöl, Serkan Çağrı, Muazzez Ersoy, Hazım Körmükçü, Aslı Hünel, Yusuf Güney, Bülent Serttaş, Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit, Erhan Yazıcıoğlu, İpek Açar, Demet Akalın, Vildan Atasever, Bülent İnal, Ümit Besen, Ahmet Koç, Özhan Eren ve Alişan gibi isimlerin de katıldığını söyledi.

Özedincik'in aktardığına göre sanatçılar, resepsiyonda şunları söyledi: