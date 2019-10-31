Eski AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan in, Yeneroğlu out

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partiden istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyledi.
Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifa etmesi gündemin üst sıralarında yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da konuya dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan Ünal, "Ertuğrul Özkök, A. H. Coşkun, Ziya Selçuk, Barlaslar ve Kemalizm IN" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Özkök, A. H. Coşkun, Ziya Selçuk, Barlaslar ve Kemalizm IN;— Aydın Ünal (@_aydinunal) October 30, 2019
Adam gibi Adam @myeneroglu OUT!
Fasit daire kırılıyor zannettik, meğer yutuyormuş.
Umutsuzluk yok!
Fasit daire elbet kırılır bir gün!
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