Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabında 'başkanın üç yerde birden görev almasına karşı çıktı için' Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliği'nin düşürüldüğünü açıkladı.

CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabında 'RTÜK'te muhalefete ve demokrasiye darbe' anonsuyla bir duyuru yaptı.

"Başkanın hukuksuz olarak üç yerde birden görev almasına karşı çıktığım, yanlışları eleştirdiğim ve kamuoyuna duyurduğum için RTÜK üyeliğimin düşürülmesi teklif edildi" diyen Bildirici, bunun kurulun 25 yıllık tarihinde bir ilk olduğunu belirtti.

RTÜK’TE MUHALEFETE VE DEMOKRASİYE DARBE Başkanın hukuksuz olarak üç yerde birden görev almasına karşı çıktığım, yanlışları eleştirdiğim ve kamuoyuna duyurduğum için RTÜK üyeliğimin düşürülmesi teklif edildi. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2019

​"Üst Kurul toplantısında şu anda Başkan Şahin’in üyeliğimin düşürülmesi önerisinin gündeme alınması görüşülüyor. Yasa gereği ben salondan çıkarıldığım için beni CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı savunuyor" bilgisini veren Bildirici, şöyle devam etti:

"Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak anti demokratik bir yol açılmış olur. Beş oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. RTÜK’te muhalefete izin vermeyen, siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar."

TEHLİKELİ BİR YOL AÇILIYOR Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak anti demokratik bir yol açılmış olur. Beş oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. RTÜK’te muhalefete izin vermeyen, siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2019

​Bildirici, bu paylaşımlarının ardından üyeliğinin düşürüldüğünü duyurdu ve saat 16:00'da bir basın açıklaması düzenleyeceğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üç yerde birden görev aldığı ve bunlardan aldığı maaşın toplamının 60 bin TL olduğu iddiasıyla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Şahin, "Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık. Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir, maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim" ifadesini kullanmıştı.