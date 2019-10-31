Rabia Naz'ın ölümü: Meclis Araştırma Komisyonu Eynesil'e gidip olay yerinde inceleme yapacak

'Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu', kasım ayında Rabia Naz'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesine ziyaret gerçekleştirecek.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü ve diğer benzer çocuk ölümleri ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, görev dağılımının ardından ilk toplantısını yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardığı habere göre komisyon, muhalefet partili üyelerin de önerileri doğrultusunda, kasım ayının ilk yarısında Eynesil’e giderek olay yerinde inceleme kararı aldı. Bu kapsamda Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’ın da dinlenmesi planlanıyor.

Metin Cihan ve Cem Küçük de dinlenecek

Komisyonda, Rabia Naz’ın ölümü olayını yakından izleyen ve bu nedenle tehditler de alan gazeteci Metin Cihan ile yine olayla ilgili çok sayıda yazı kaleme alan gazeteci Cem Küçük’ün de durumlarının uygun olması halinde dinlenmesine karar verdi.

Komisyon, başta Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp, üniversiteler olmak üzere çok sayıda kurumdan da temsilci çağrılması önerisinin daha sonra karara bağlanmasını benimsedi.

Enginyurt, "Bu konuda adli tıp raporunu doğru bulmuyorum. Bu konuda komisyon takdir ederse bir deney bir araştırma yapalım. Aynı yaşta çocuklarla bir canlandırma yaptıralım. Bir üniversiteyi, eğitim kurumunu, spor kurumunu görevlendirelim. 11 yaşında 60 kilo çocuğu o şekilde koşarak atlatalım. Eğer 4 metreyi geçerse intihar ettiğini kabul edelim” önerisinde bulunuldu.

Bazı muhalefet partili üyeler de bu öneriye destek verdi ancak oylanmadığı için öneri karar haline gelmedi.

Görüşmelerin ardından Komisyon Başkanı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, önce kurum temsilcilerinin dinlenmesini daha sonra da Aralık ayı başında Eynesil’e giderek tarafların dinlenmesini önerdi. Aralık ayında hava koşullarının kötü olduğu ve uçakların iniş çıkışlarının zor olacağı itirazları üzerine, Kasım'ın ilk haftasında Eynesil’e gidilerek, olay yerinde inceleme yapılmasına karar verdi.