Tutuklu sanık Babuna: Adnan Oktar bize 'Ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum, kesinlikle Mehdi olamam' dedi

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davada bugün Alev Babuna savunma yaptı. Babuna, Oktar'ın kendilerine "Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam" dediğini ileri sürdü.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davanın 25. duruşması bugün görüldü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarındaki davaya, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu yaklaşık 160 sanık katıldı.

Duruşmada 'örgüt imamı' şüphesiyle tutuklu yargılanan Alev Babuna’nın savunması alındı. Kendisi hakkında iddia edilen suçlamaları reddeden Alev Babuna, Adnan Oktar’ın kendilerine mehdi olmadığını defalarca ilettiğini söyledi. Babuna, "Adnan Bey 42 bin kişiye Mehdi olmadığını söyledi. Adnan Oktar, bize 'Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam’ dedi" diye konuştu. Örgüt imamı olmadığını söyleyen Alev Babuna, "Bugüne kadar Adnan Bey’den hiçbir talimat almadım. Hiç kimseye de talimat verdiğini görmedim" dedi.