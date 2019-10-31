TGS'den Hürriyet'teki işten atılmalara dair açıklama: Demirören Holding suç işlemekte

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Hürriyet'te çok sayıda gazetecinin tebligatla bilgilendirilerek işten çıkarılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Hürriyet'te yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Görevlerine son verilen arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucu, bunun ekonomik gerekçelerle alınan bir karardan ziyade, Hürriyet çalışanlarına yönelik bir tasfiye süreci ve sindirme operasyonu olduğu netlik kazandı. — İlkay Akkaya (@ilkay_akkaya) October 31, 2019

​"Demirören Holding yönetimi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde Hürriyet’teki üyelerimizden 43’ünü - gerekçe göstermeksizin - işten attı" diyen Akkaya, devamında şu ifadeyi kullandı:

"Görevlerine son verilen arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucu, bunun ekonomik gerekçelerle alınan bir karardan ziyade, Hürriyet çalışanlarına yönelik bir tasfiye süreci ve sindirme operasyonu olduğu netlik kazandı. Savcıları göreve çağırıyoruz: Kanser tedavisi gören, doğum izninde olan Hürriyet emekçilerini işten atacak kadar pervasızlaşan bu yönetim, anayasayı çiğnemektedir.

Örgütlenme özgürlüğü anayasal bir haktır. Demirören Holding suç işlemektedir. Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkeme salonlarında, hem de uluslararası alanda sonuna kadar savunacağız. Çalışanın hakkına saygı göstermeyi patronlara öğreteceğiz."

Üyelerimizin hakkını hem sokakta hem mahkeme salonlarında, hem de uluslararası alanda sonuna kadar savunacağız. Çalışanın hakkına saygı göstermeyi patronlara öğreteceğiz.



Türkiye Gazeteciler Sendikası — İlkay Akkaya (@ilkay_akkaya) October 31, 2019

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