ABD Temsilciler Meclisi'nde soykırım tasarısına ret oyu veren üyelere hediye olarak baklava gönderecek

Baklavacı Mehmet Yıldırım, kişisel Twitter hesabında ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylamasını eleştirdi.

Yıldırım şu paylaşımı yaptı:

"Temsilciler Meclisinde soykırım ve yaptırım tasarısına hayır oyu vererek karşı çıkan @TomColeOK04 @RepJimBaird ve @GregPenceIN için hazırladığımız hediyeler bugün yola çıkacak. Baklavayı yedikten sonra, bu lezzetten mahrum kalmamak için oylamalarda diğerlerini ikna edeceklerdir."

Temsilciler Meclisinde soykırım ve yaptırım tasarısına hayır oyu vererek karşı çıkan @TomColeOK04 @RepJimBaird ve @GregPenceIN için hazırladığımız hediyeler bugün yola çıkacak. Baklavayı yedikten sonra, bu lezzetten mahrum kalmamak için oylamalarda diğerlerini ikna edeceklerdir😎 pic.twitter.com/OlBR4Pvx92 — Baklavacı Mehmet Yıldırım (@baklavacimehmed) October 31, 2019

​