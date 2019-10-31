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18:41 31 Ekim 2019
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    Ameliyat

    AIDS skandalının ardından kapatılan hastanenin sahibinden açıklama

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    Özel bir hastanede HIV virüsü taşıyan bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin 15 hastanın daha ameliyatında kullanıldığı, hastaların AIDS şüphesiyle karantinaya alındığı ve hastanenin kapatıldığı iddia edildi. Hastanenin sahibi Prof. Dr. Alper Çelik "Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir" dedi.

    Etiler'de özel bir hastanenin ameliyat yapma yeterliliği, Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmadan metabolik cerrahi ameliyatları gerçekleştirdiği, bu ameliyatlardan sonra şüpheli ölümlerin olduğu, hasta yakınlarının şikayetlerinin üzerine ise üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın harekete geçtiği iddia edildi. Ayrıca bir ameliyatta ise HIV virüsü taşıyan hastada kullanılan tıbbi malzemenin değiştirilmesi gerekirken bu malzemeyle üç günde 15 hastanın ameliyat edildiği ileri sürüldü.

    'Hiç bir HIV hastası ameliyat edilmedi'

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan hastane sahibi Prof. Dr. Alper Çelik, şunları söyledi:

    "Ben bu ülkenin yetiştirdiği bir profesörüm ve bu ülkenin kıt imkanlarıyla yurtdışında okuttuğu bir insanım. Bir sene Japonya'da eğitim aldım, Brezilya'da, İtalya'da, Almanya'da eğitimler aldım. İspanya'da ve Frankfurt'ta ameliyatlar yaptım. Dünyanın dört bir ülkesinde ameliyat yaptım ve 12 yılda ülkemizde 6 binden fazla şeker hastasını ameliyat ettim, bunu binde birlik bir komplikasyon oranıyla gerçekleştirdim. Şu an üzerimize atfedilen bu suçlama gerçek değildir. Bizler hiçbir zaman hastalarımıza kasten ve bilerek zarar vermeyiz. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiçbir HIV hastası ameliyat edilmemiştir. İddialar yalandır ve savcılığa aksettirilmiştir. Hukuki süreçte devam etmektedir. Bu iddiaların arkasında kimlerin olduğunun araştırılması gerekiyor."

    'İnşaat sebebiyle faaliyetlerimizi durdurduk'

    Prof. Dr. Çelik, "Ülkemizde uluslararası sağlık turizminde önemli bir yer alabilecek böylesine bir hastanenin açılması neden engelliyor? Şeker hastalarının sürekli ilaç kullanmasını kimler istiyor, asıl bunlar araştırılmalı. Yalan haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu hastane 12 yataklı bir hastaneydi ve şu anda 75 yatağa çıkartıyoruz. İnşaat ve tadilat varken içeriye hasta almıyoruz. Yakın zamanda açılışı yapacağız. İnşaat sebebiyle faaliyetlerimizi durduk. Bizim hastalarımız bizi tanıyorlar, nasıl çalıştığımızı da biliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin herkes gönlünü ferah tutsun" şeklinde konuştu. 

    Hastanenin projesinden sorumlu olan mimar Hüseyin Demir ise, "Hastanenin kapalı oluşunun sebebi tamamen hastanenin büyümesiyle ilgilidir. Ben kendim yüksek mimarım ve projelerin tamamını ben yapıyorum, evrakların tamamını takip ediyorum, hastaneyi daha güzel ve daha faal bir şekle getirmek için çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

    İstanbul Sağlık Müdürlüğünden, bugün medyada "HIV'li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, bahsi geçen hastane hakkında hasta şikayetleri nedeniyle bir yıl önce inceleme başlatıldığı, tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar nedeniyle ilk olarak geçen yıl kasım ayında bazı birimlerinde geçici olarak hizmete son verildiği, ardından da merkezin tamamen kapatıldığı bildirildi.

    AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, devam eden incelemeler sonucunda hastanede ruhsatsız olarak cerrahi müdahaleler yapıldığının belirlenmesi üzerine, merkezde önce ameliyathaneler mühürlendi, ardından da Sağlık Bakanlığı kararıyla merkezin tamamında faaliyetler durduruldu.     

    İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Özel Hastaneler Yönetmeliğinin "Tıbbi Kayıt" başlıklı maddesine ve hastanedeki diğer eksiklilere istinaden hastaneye ceza keserek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.     

    Öte yandan, 27 Eylül'den itibaren faaliyetlerinin tamamı durdurulan hastaneyle ilgili medyada yer alan "HIV'li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar" iddialarına yönelik müfettiş ve bilirkişi incelemelerin devam ettiği kaydedildi.     

    Etiketler:
    Ameliyat, HIV, Hastane
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