'Cep telefonuyla fazla zaman geçiriyorsun' deyip eşinin boğazını kesti

Olay Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklı mahallesi 17038 Sokak'ta meydana geldi.
2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.
Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
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