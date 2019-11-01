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03:48 01 Kasım 2019
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ (solda), Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen, Beyoğlu sohbetleri adlı programa katıldı.

    Başbuğ: Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir

    © AA / Gökhan Yılmaz
    Türkiye
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin, "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir" dedi.

    ABD Temsilciler Meclisinde Tennesse eyaletini temsil eden ve Türkiye-ABD ilişkileri grubunda yer alan Steve Cohen
    © REUTERS / SARAH SILBIGER
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    İlker Başbuğ, Beyoğlu Belediyesince düzenlenen, 'Beyoğlu Sohbetleri' programında, 'Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet' konulu konuşma yaptı. Başbuğ, Atatürk'ün İstanbul'da geçirdiği 6 aylık zamanda milli mücadeleyi planladığını söyledi. Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki inkılap dönemini anlatan Başbuğ, Atatürk devrimlerinin tarihsel olarak 2. Mahmut döneminde yapılan reformlara kadar gidebileceğini belirtti.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamının 42 yılını Osmanlı döneminde geçirdiğini belirterek, "Doğduğunda 2. Abdülhamit padişah. Mustafa Kemal, doğacak, okula gidecek, subay çıkacak. Çeşitli yerlerde görev alacak. Ömrünün 28 yılı 2. Abdülhamit'in padişahlığında geçen biri var karşımızda. Eğitim, öğretim alanında Abdülhamit zamanında atılan ciddi adımlar var. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bazı devrimler 2. Mahmut dönemine kadar gidiyor. Eğitim ve öğretimde, tıpta ilk reformlar onun dönemde atılıyor" diye konuştu.

     

    'Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir'

    ABD Temsilciler Meclisi
    © AA / Arşiv
    Ermeni Apostolik Kilisesi, ABD Temsilciler Meclisi’nin soykırım kararından memnun 
    ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin de Başbuğ, "Soykırım deme konusuna tek yetkili mahkemelerdir. Bu konuda 'siz yetkili değilsiniz' diye bağırmamız lazım. Osmanlı döneminde yaşananlar soykırım değil tehcirdir. Burada özel bir kasıt var. Bu olayın soykırım olduğunu iddia eden devletin ortaya belge koyması lazım. Bu Ermeniler yıllardır araştırıyor. Bulsalar ortaya koymazlar mıydı?" dedi.

    Programın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu'nda başlayan bir kurtuluş mücadelesi olduğunu belirterek, "Bandırma Vapuru Beyoğlu'ndan Galata Rıhtımı'ndan 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket ediyor. Hem milli mücadelemizi hem de cumhuriyetimizi çok değerli konuklardan dinlemek istedik." diye konuştu.  

    Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

    Etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatçılar Hasan Kaçan, Ahmet Eğilmez ile vatandaşlar katıldı. 

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    Etiketler:
    Ermeni Soykırımı, ABD Temsilciler Meclisi, İlker Başbuğ, Osmanlı, ABD, Türkiye
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