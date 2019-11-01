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03:48 01 Kasım 2019
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    CHP'li Öztrak: Trump ile Beyaz Saray’da görüşülmemeli

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    CHP Sözcüsü Öztrak, ''Trump ile Beyaz Saray’da görüşülmemeli. İktidarı sıkıştırmak gibi bir konu yok ama milletimizin bilmesi lazım. Görebildiğim kadarıyla ilişkiler çok sıkıntılı bir noktaya gidiyor ve giderek sıkıntı artıyor. Mevcut iktidarın da kamu merasiminde meramını çok daha iyi anlatması lazım" dedi.

    © AA / Metin Aktas
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında açıklamalarda bulundu.

    Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    - Öncelikle tasarıyla başlamak isterim. Sözde Ermeni Soykırımı tasarı Türkiye’nin karşısına hınç unsuru olarak çıkıyor. ABD’de uzun zamandır gündeme gelmiyordu bu. 34 yıl sonra bu Temsilciler Meclisi’nde böyle bir karar geçmiş oldu. Yaptırım kararı var… Gerekçeli bölümlerin son derece dikkatli okunmalı. Türkiye’yi etnik temizlik yapma sivil unsurlara saldırma gibi birtakım laflar geçiyor.

    - Bunlar son derece önemli. Türkiye’nin itibarını zedeleyen gelişmeler uzun zamandır ses çıkarmıyor. Türkiye mektuba gerekli tepkiyi göstermedi. Bu mektup Barış Pınarı’ndan sonra geldi. Terör örgütünün uzantısının başının yazdığı mektup da bu mektuba eklenmiş. Hiçbir diplomatik üsluba uymayan bir mektup.

    - Türkiye’de bir yere geldiğiniz zaman ben istediğimi yaparım diyemiyorsunuz. Yemin ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı’na ciddi şekilde hakaret ediliyor. İşgal ettiği koltuk milletin koltuğudur yani burada milletin itibarının korunması gerekirdir.

    © REUTERS / TOM BRENNER
    'Türkiye bağımsız politika uyguladığında ABD yaptırımlara başvuruyor'
    'Bir gece Trump tweet attı, ertesi gün Oval Ofis'e rahip gönderildi'

    - Bir gece Trump tweet attı ‘ekonominizi mahvederim’ diyen laflar ertesi gün oval ofise rahip gönderildi yetmedi milletin huzurunda takdis etti Trump’ı. 

    - Parti olarak söylüyoruz. ABD’nin bunu yapmasına izin vermeyin. Bu mektup geldiği andan itibaren getirene iade edilmeliydi artı bu mektubu gönderinin de bu ülkeden özür dilenmesi beklenirdi ama böyle bir şey olmadı.

    - Ben bugün bir tweet atıyorum, AK Parti’nin bütün trolleri bunun altına giriyor. Ciddi bir trol ordusu kurmuşlar. Bir tane Cumhurbaşkanlığı’nda İletişim Daire Başkanlığı kurulmuş. Bunlar bizimle uğraşıyor. Bu sayıda milletvekili bir NATO üyesi olan Türkiye hakkında hiçbir hakkaniyete uymayan görüşlerini sergiliyorlar.  

    - Onlar Türkiye ile ABD’yi karıştırıyorlar. ABD’deki başkanlık sisteminde çok ciddi kuvvetler ayrılığı var. Türkiye iki defadır Rahip Brunson olayında ve Mektup olayında maalesef ABD’deki seçimlerin mezesi haline getiriliyor. 

    'Trump ile Beyaz Saray'da görüşülmemeli'

    - Trump ile Beyaz Saray’da görüşülmemeli.  İktidarı sıkıştırmak gibi bir konu yok ama milletimizin bilmesi lazım. ABD tarafı konuyu açmasa bilinmeyecekti. Siyasetin tabii ki bir realitesi var. Ama görebildiğim kadarıyla ilişkiler çok sıkıntılı bir noktaya gidiyor ve giderek sıkıntı artıyor. Mevcut iktidarın da kamu merasiminde meramını çok daha iyi anlatması lazım. Uluslararası iç siyaset malzemesi yapmaktan  bir an önce çıkıp karşı karşıya kaldığımız muameleyi kabul etmememiz lazım. Toplumu kutuplaştırarak bundan oy almaya çalışan bir siyaset bunu sadece Trump yapmıyor. Bunu AK Parti’nin Genel Başkanı da yapıyor.

    - PYD/YPG, PKK’nın uzantısıdır. AK Parti yetkililerinin bize bu konuda verebilecekleri hiçbir ders yok. DEAŞ / PKK terörüne de karşıyız. Altını çizerek açık seçik ifade ettik. Bu parti kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Yalanı doğruymuş gibi gösteren siyasete dayanarak bizi ötekileştirmek istiyorlar. Bizim bir derdimiz var. Bizim derdimiz vatandaşın boş tenceresi. Vatandaşın hakkı hukuku ve vatandaşın güvencesi dolayısıyla kimse bizi teröre destekten suçlayamaz. Teröre sonuna kadar karşıyız. 

    ABD Temsilciler Meclisi
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    'Bir kariyeri olmayan insanlara büyükelçilik dağıtıyoruz'

    - Türk ordusu üzerine düşeni yapıyor. ABD’nin ve diğer müttefiklerimizin tutumu kabul edilebilir değildir. Bizim müttefikimiz olan ülkelerin bize karşı düşmanca tavırlarına en sert şekilde karşı konulmalı aksi takdirde bu ilişkiler yürümez. Öyle ya da böyle Türkiye NATO’nun üyesidir. Türkiye’yi kimse NATO’dan atamaz. Anlaşma böyle. Bütün bunları ben Türk diplomasisi tarafından doğru yönlendirilmediği kanaatindeyim. Bir kariyeri olmayan insanlara büyükelçilik dağıtıyoruz. 

    - Türkiye gerçekten tek adam rejimine geçtikten sonra her alanda kan kaybetti. Sadece geliriniz 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan çıkmış demiş ben artık farklı olacağım o günden beri Türkiye’nin gelir 200 milyar dolar düşmüş. Bu sistemin Türkiye’ye yararı olamayacağı ortaya çıkmıştır. Daha dün ABD’deki tasarılarla ilgili olarak Meclis ortak bir deklarasyon yayınladı zaten.

    Etiketler:
    ABD Temsilciler Meclisi, Yaptırımlar, Suriye, Donald Trump, Beyaz Saray, Faik Öztrak, CHP, Türkiye, ABD
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