Yeni Akit yazarı: Yüzme seanslarında erkek ve kız çocuklarını aynı havuza sokan anlayış Müslümanlığın değerlerinden uzak

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen bugünkü yazısında kız ve erkek yüzücülerin aynı havuza girmelerini eleştirdi.

Yüzme seanslarında erkek ve kız çocuklarını aynı havuza sokan anlayış hüküm sürüyor" diyen Gülümseyen, bu durumun 'çocukları Müslümanlığın getirdiği değerlerden uzaklaştıracağını' savundu.

Gülümseyen'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Günümüz şartlarında spor aracılığıyla ulaşamayacağınız kesim, bu kesimlere ‘enjekte’ edemeyeceğiniz anlayış yoktur. Örneğin spor yapmak isteyen kız çocuklarının eğitimi, erkek eğitmenler vasıtasıyla (mevcut kadın eğitmenlerin varlığını yok sayma pahasına) gerçekleştirme veya sporculara reva görülen açık-saçık kıyafetlerle yapılır. Birileri sporu kullanıp, (bunlara modern, çağdaş, entelektüel deniliyor) örf, âdet, anane, gelenek ve göreneklerin yanı sıra, sahip olunan dini inançların çok rahatlıkla yara alması, hatta yok olması sağlanabilir.

Bugün spor adı altında birçok branşta çocukların saf ve bir o kadar öğrenmeye aç beyinlerini, ‘modernlik’ menşeli batıl düşünce ve aktiviteleriyle doldurursanız, nasıl bir geleceğin onları beklediğini (tamamen, yukarıda belirtiğimiz Müslümanlığın gerektirdiği değerlerinden uzak kalacağını) anlamakta zorluk çekmeyiz"