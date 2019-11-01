Yeneroğlu'ndan AK Partili Ünal'a: Herkes kendine yakışanı yapar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kendisine yönelik eleştirilerine milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan yanıt geldi. Birkaç gün önce AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu, "Dışarıda konuşup içeride söylemeyene 'Hayrola?' diye sorarlar herhalde. Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı eleştirdi.

Ünal'ın kendisine yönelik sözlerini alıntılayan Yeneroğlu, "Ayrılırken kardeşlik hukukunun muhafazasını arzu ettim. Kardeşlik hukuku ihlal edilirse cevap vereceğimi belirtmiştim. Her şeyden önce MKYK AK Parti'nin haremidir. Bunu ihlal eden ben olmadım. Bulunduğum kurullarda ve toplantılarda uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir" dedi.

Yeneroğlu şöyle devam etti:

"Bu iddia rasyonaliteden o kadar yoksun ki, dışarda konuşup içerde söylemeyene hayrola diye sorarlar herhalde! Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar. Gözleri olup görmeyeni, kulakları olup duymayanı, dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir."

Bu iddia rasyonaliteden o kadar yoksun ki,dışarda konuşup içerde söylemeyene hayrola diye sorarlar herhalde! Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar.Gözleri olup görmeyeni,kulakları olup duymayanı,dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) November 1, 2019

​Ünal ne demişti?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına konuk olmuştu. Burada AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu hakkında konuşan Ünal, "Mustafa Bey benim takdir ettiğim, sevdiğim bir siyasetçiydi. 'İdi' diyorum bakın" ifadesini kullanmıştı.

Ünal şunları kaydetmişti:

"Bu süreçte Mustafa Yeneroğlu bu partinin en yüksek kurulu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesiydi. MKYK ayda bir toplanır. Eleştirin varsa orada dile getirirsin. (Huzursuzluk, insan hakları dedi, siz duymadınız mı?) Ben hiç duymadım. Eleştirin varsa tweet atmazsın orada dile getirirsin. Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz... Hele hele açıklamasında 'efendim ben demokratik olmayan bir ülkede yetişmiş bir insanım'... Almanya'dan Avrupa'dan bahsediyor. İslamafobinin, ırkçılığın yükseldiği bir dünya üzerinden Türkiye'nin demokrasisine kriter biçen bir akılla karşı karşıyayız. Bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür. Bir siyasi partinin en üst kurulunda yer alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla partisiyle konuşmaz. Zaten istifa edecekti. Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Biz istifa beklemiyoruz."