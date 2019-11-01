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11:24 01 Kasım 2019
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    İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle

    © DHA /
    Türkiye
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    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan baba K.K., 36 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında "Benim sevme şeklim böyle" diyen sanığa avukat Müjgan Bilgen Özen, "Bu nasıl sevmek?" diyerek tepki gösterdi.

    Karşıyaka'da 2017 yılında yaşanan olayda, bir belediyede memur olarak çalışan K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ya farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.

    Anne boşanmaya karar verip şikayetçi oldu

    Kızlar durumu annelerine anlatınca anne C.K. eşinden boşanmaya karar verip şikayetçi oldu.

    gözaltı, tutuklama
    © AA /
    Dört yıl tecavüz edip hamile bıraktığı kız kardeşlerini tabancayla öldürdü
    Gözaltına alınan baba suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarını sevme şeklinin farklı olduğunu söyledi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, tutuklanan K.K. hakkında 'öz çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan dava açıldı.

    İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık K.K., ikiz kızlar, anneleri C.K. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

    'Göğüslerine 'büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim'

    Son savunmasında da suçlamaları kabul etmeyen K.K. şunları söyledi:

    © DHA /
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    "Bu suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Çocuklara yönelik herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım. Kızımın iş yerinde kucağıma oturduğu iddiası tamamen yanlıştır. Ben oturtmadım, köpekten korktuğu için panikle kendisi oturdu. Ben de köpeklerden korkmaması gerektiğini söyledim. Diğer kızımın göğüslerini ellediğim iddiası ise benim sevme şeklim biraz farklıdır. 'Büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim. Kulağımdaki sorun nedeniyle de insanlarla dokunarak anlaşıyorum. Bu bende alışkanlık oldu. Bunu yaparken kötü niyetli değilim. Eşimle ev satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığım için bu iftiranın atıldığını düşüyorum."

    Anne C.K., kızının bir gün babasının kendisini asansörde dudaklarından öptüğünü anlatması üzerine durumu eşine sorduğunu, "O beni tahrik etti" yanıtını aldığını, bunun üzerine eşinden boşanmaya karar verdiğini söyledi.

    Cezada indirim yapılmadı

    Kızlardan E.K. de olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 27 gün tedavi gördüğünü dile getirdi.

    © DHA /
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    Bakanlık avukatı Özen, sanığın ifadesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayarak, "Sanığın, kızının göğüslerine dokunarak sevdiğini söylemesi ve bunu sıradanlaştırması kabul edilemez. Sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istiyoruz. Bu nasıl sevmek?" dedi.

    Son sözünde K.K., eşinin iftira attığını öne sürüp beraatini ve tahliyesini isteyen baba, kızı S.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 20 yıl, diğer kızı E.K.'ya yönelik eyleminden ötürü de 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezada, babanın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim uygulanmadı.

    Etiketler:
    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hapis cezası, Cinsel istismar, Cinsel istek, Karşıyaka, İzmir
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