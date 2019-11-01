İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle

Karşıyaka'da 2017 yılında yaşanan olayda, bir belediyede memur olarak çalışan K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ya farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.
Anne boşanmaya karar verip şikayetçi oldu
Kızlar durumu annelerine anlatınca anne C.K. eşinden boşanmaya karar verip şikayetçi oldu.
DHA'nın aktardığı habere göre, tutuklanan K.K. hakkında 'öz çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan dava açıldı.
İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık K.K., ikiz kızlar, anneleri C.K. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.
'Göğüslerine 'büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim'
Son savunmasında da suçlamaları kabul etmeyen K.K. şunları söyledi:
Anne C.K., kızının bir gün babasının kendisini asansörde dudaklarından öptüğünü anlatması üzerine durumu eşine sorduğunu, "O beni tahrik etti" yanıtını aldığını, bunun üzerine eşinden boşanmaya karar verdiğini söyledi.
Cezada indirim yapılmadı
Kızlardan E.K. de olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 27 gün tedavi gördüğünü dile getirdi.
Son sözünde K.K., eşinin iftira attığını öne sürüp beraatini ve tahliyesini isteyen baba, kızı S.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 20 yıl, diğer kızı E.K.'ya yönelik eyleminden ötürü de 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezada, babanın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim uygulanmadı.
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