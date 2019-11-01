Altun: NATO müttefikiyle stratejik ilişkilere zarar vermenin vebali, terör örgütleriyle ortaklık yapanların boynuna

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılar ve ABD'li bazı siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir NATO müttefikiyle stratejik ilişkilere zarar vermenin vebali, terör örgütleriyle ortaklık yapanların boynunadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirtmiş olduğu gibi, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır. Bu mücadeleyi, halkımızın ve bütün dünyadaki insanların güvenliğini sağlamak için sürdürmekteyiz."
As President @RTErdogan stated, any attempt to stop Turkey’s determination is null and void for us.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 31 октября 2019 г.
Turkey is resolute and determined to fight against terrorism.
We do it to provide security for our people and for the people around the world.
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